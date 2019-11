Konzumer önvezető autók fejlesztésére köt partnerséget a Mobileye

Az Intel által felvásárolt cég a kínai NIO autógyártóval lép együttműködésre.

Hamarosan teljesen önvezető autókban bukkanhat fel az Intel szárnyai alatt működő Mobileye technológiája: a leány bejelentette, együttműködésre lép a kínai NIO autógyártóval, hogy közösen fejlesszenek mind a konzumer piacot célzó, mind pedig robottaxi szolgáltatásba szánt, magas szinten automatizált elektromos autókat.

A Mobileye-t az Intel 2017-ben vásárolta fel, mintegy 15,3 milliárd dollárért, azóta pedig az önvezető autós technológiákat fejlesztő cég a chipgyártó egyik leggyorsabban növekvő üzletága lett. A NIO-val közösen fejlesztett járművektől a vállalat 4-es szintű autonómiát ígér - az önvezető autós rendszereket a SAE (Society of Automotive Engineers) 0-val kezdődően hat csoportba sorolja, az első háromban az emberi sofőr, a második trióban pedig a jármű szenzorai figyelik a környezetet. A 0. kategória az automatizálás teljes hiányát jelenti, a vezetéssegítésként is emlegetett 1. szinten viszont már megjelennek sofőrsegítő funkciók, mint a sebességszabályozó vagy sávtartó rendszer. A 2. szint a részleges automatizálás ahol a rendszer a kormányzást és a sebességszabályozást is saját kézbe veszi bizonyos körülmények között, az emberi vezető folyamatos figyelme mellett.

A 3. kategória jelenti a feltételes automatizálást, ahol az autó már szinte minden vezetéshez kapcsolódó feladatot saját hatáskörben végez, a sofőrnek azonban készen kell állnia, hogy jelzésre át tudja venni a volánt. A Mobileye-NIO páross által is célba vett, magas szintű automatizációként is emlegetett 4. szinten is megmarad emberi átvételi kérelem lehetősége, ha azonban a sofőr erre nem reagál, az autó továbbra is képes megoldani a helyzetet. Végül az 5. szint a teljes automatizálás, mikor a kezelőszervek teljesen eltűnhetnek az autóból.

A 4. szintű önvezetéshez szükséges rendszert a Mobileye tervezi és a NIO gyártja majd, illetve integrálja konzumer járműveibe, továbbá az adott modell egy némileg módosított variánsát robottaxiként tervezi majd értékesíteni. Az autógyártó a járművekkel elsősorban Kína piacát célozza majd, de "más jelentős régiók" is ott vannak a célkeresztben - arról a páros egyelőre nem beszél, mikor gördülhetnek az utakra az együttműködésből megszületett első modellek.