Változhat az EU-s netsemlegességi szabályozás

Új, egységes szabályértelmezési javaslatokat dolgozott ki legújabb plenáris ülésén az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete az uniós hálózatsemlegességi szabályozási keretrendszer kiegészítésére vagy modernizálására.

Új, egységes szabályértelmezési kereteket hozna létre az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2120 számú, európai hálózatsemlegességről szóló rendeletével kapcsolatosan. Az erről szóló javaslatcsomag előzetesét a testület legutóbbi plenáris ülésén tárgyalta, ezzel párhuzamosan nyilvános konzultációra bocsátotta a módosítási javaslatokat.

SZELETELÉS

A 2015-ben létrehozott jogszabályban foglaltak újraértelmezésére részben az azóta eltelt időben megjelent új technológiák megjelenése miatt, részben a korábbi szabályozás működése kapcsán felmerült visszajelzések alapján válhat esedékessé, a legfontosabb változtatási javaslatok legalábbis mind ilyen területet érintenek. Így például az előterjesztés már különállóan foglalkozik az 5G szabvány által megjelenő egyik lényeges hálózattechnológiai újdonsággal, az úgynevezett network slicinggel.

November 27-28-án ismét HWSW mobile! (x) A legnagyobb hazai digitális termékfejlesztési konferenciára most kedvezményesen lehet regisztrálni! 2 nap, 1000 látogató, dedikált workshopnap.

Ez az eljárás lehetővé teszi egy szolgáltató számára, hogy az 5G-s hálózat erőforrásait ugyanazon infrastruktúrán kvázi "feldarabolja", így más-más felhasználási területekhez, vagy akár felhasználói körhöz más hálózatminőségi paramétereket társítva. A BEREC-nél úgy látják, hogy mindez lehetővé teszi az operátorok számára olyan termékek (díjcsomagok) létrehozását, melyek különböző alkalmazásoknak eltérő hálózati szeletet - ezzel eltérő minőségű infrastruktúra-hátteret - biztosítanak. A szervezet ugyanakkor azt szeretné, ha a kontroll mindvégig az előfizető kezében maradna, azaz biztosítani kell számára a lehetőséget, hogy kiválaszthassa, hogy az adott alkalmazást melyik szeleten keresztül kívánja igénybe venni.

A javaslat emellett új elemeket emelne be a korábban talán legtöbbet kritizált zero rating szabályozás értelmezésébe is. Ez a Magyarországon is elterjedt gyakorlat lehetővé teszi az operátoroknak, hogy bizonyos termékekkel korlátlan hozzáférést nyújtsanak egyes applikációkhoz vagy platformokhoz, amíg a szolgáltató által biztosított általános forgalmi keret le nem merült. Az ezzel a gyakorlattal kapcsolatos legvitatottabb pont, hogy mindez diszkriminálhatja a kisebb piaci szereplőket, ennélfogva eredendően versenykorlátozó hatású lehet.

NINCS KIBÚVÓ

Bár az operátoroknak ugyan többnyire lehetővé kell tenniük, hogy a zero rating ernyő alá új piaci szereplők jelentkezzenek, sokszor kibúvót jelent számukra, hogy azok egyéni elbírálás alapján kerülhetnek be a kiválasztott alkalmazások vagy platformok körébe. A BEREC éppen ezért arra tenne javaslatot, hogy az említett elbírálási folyamat szempontrendszereit egységes keretek közé szorítsák, ami megadná a lehetőséget a kis szolgáltatóknak, hogy akár európai szintű megállapodásokat kössenek a hálózatüzemeltetőkkel, másfelől az operátorok így nehezebben tudnának mesterségesen belenyúlni a verseny alakulásába.

Végül a BEREC konzultációt indított a szabályozás két paragrafusával kapcsolatosan, melyek a csomagelemzési technológiák működési hátterének jogi szabályozását rögzítik. Bár ezen a területen nem született konkrét javaslat, a szervezethez érkeztek olyan megkeresések, melyek a korábbi kifejezett tiltás ellenére engedélyeznék a szolgáltatók számára bizonyos csomagelemzési módszerek használatát annak érdekében, hogy a távközlési cégek a felhasználók által látogatott weboldalak címeit naplózhassák - illetve törvényi keretek által szabályozottan kérésre átadhassák a hatóságoknak.

Az új javaslatcsomaggal kapcsolatos konzultációs időszak november 28-án zárul.