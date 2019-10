Sínen van a PCI Express 6.0 fejlesztése

Jól haladnak a Gen4-nél négyszer nagyobb sávszélességet ígérő PCI Express 6.0 szabvány munkálatai.

Sínen van a 6. generációs PCI Express szabvány fejlesztése - állítja a leírást végző PCI-SIG. A testület szerint a szabvány már a 0.3-as verziónál jár, amennyiben pedig minden a terv szerint halad, jövőre elkezdődhet a fejlesztésben résztvevő partnerekkel a tesztelés. Bár jó esély van rá, hogy a PCI-SIG 2021-re eléri az implementáláshoz szükséges 1.0-s verziót, legkorábban 2022-2023 környékén kerülhet piacra a PCIe Gen6.

A tempós munkálatoknak hála a szabványosító testület behozhatja a busz 3.0-s és 4.0 verziója között elvesztegetett éveket, a kettő között ugyanis szokatlanul sok idő, 6 év telt el. A Gen5-öt pár hónapja véglegesítették, az első implementációk pedig legkorábban jövőre jelenhetnek meg, szélesebb körű alkalmazás pedig 2021-ben, vagyis a Gen6 véglegesítésének környékén várható. Az Intel és az AMD egyaránt 2021-re ígéri első, a PCI Express 5.0-t támogató termékeit.

A jól bejáratott koreográfia szerint a Gen6 is rádupláz az előd sávszélességére, melynek hála egy sztenderd 16 sávos csatoló estében a csúcsérték elérheti a másodpercenkénti (közel) 128 gigabájtot. Bár a további növekedésnek elsősorban most is nagyvállalati környezetben lehet igazán létjogosultsága, a duplázásnak hála bizonyos eszközöket a jelenleginél kevesebb sávval is ki lehet majd hajtani, amely egyszerűbb áramköröket eredményezhet. Mindez optimális esetben az árakra is kedvező hatással lehet, habár a 6.0 szabvány fizikai implementációja valamelyest növelheti a költségeket.