Nem örülhet mindenki a Radeon RX 5500-nak

Némileg rendhagyó módon mutatta be Radeon RX 5500 videokártyáját az AMD: a középkategóriát célzó terméket első körben csak az OEM partnerek kapják meg, az egyedileg összeállított asztali PC-s tábor számára csak valamikor a következő hónapokban lesz elérhető a VGA.

A Navi architektúrára alapozó RX 5500-zal a Full HD felbontásban "ragadt" réteget célozza a tervezőcég, mely a saját oldaláról a több mint 3 éves RX 480-hoz hasonlítja friss termékét. Az asztali rendszerek mellett a notebookokban is megjelenik a GPU, Radeon RX 5500M néven.

A vadiúj középkategóriás videokártyán a Navi grafikus architektúrára épülő második chipdizájn debütál. A Navi 14 kódnevű fejlesztés (vélhetően) 24 CU-t (Compute Unit), 96 textúrázóegységet, illetve 32 ROP egységet tartalmaz. A memóriabusz szélessége a kategóriának megfelelően 128 bites, a kontrollert pedig már GDDR6 szabványú chipekhez igazította az AMD, a kategóriában elsőként. Ennek előnye, hogy mindössze 4 darab memóriachippel is viszonylag magas, az RX 5500 esetében például 224 GB/secundumos sávszélességet értek el a tervezők. A Navi 14 lapka 6,4 milliárd tranzisztort tartalmaz, amelyhez a TSMC 7 nanométeres technológiájának hála mindössze egy 158 mm2 területű szilícium szükséges. Az élvonalbeli csíkszélesség ugyanakkor a magasabb költségek mellett most más hátrányt is jelenthet, a TSMC kapacitása ugyanis az év végi hajrá miatt jelenleg igen szűkös, amely akár a szóban forgó RX 5500 rendhagyó megjelenését is magyarázhatja.

Az OEM-eket célzó Radeon RX 5500-re vélhetően egy csonkított, 22 darab CU-t (és 1408 Stream Processort) kínáló chip került 88 darab textúrázóegység mellett. Az alapórajel egyelőre nem derült ki, az AMD által csak "Game Clockként" emlegetett frekvencia azonban 1717 MHz, a maximális (boost) érték pedig 1845 MHz. A GDDR6-os memória sebessége 14 Gbps, kapacitása viszint már nem egyértelmű. Az AMD 8 gigabájtos maximális értékről beszél, ami ezzel természetesen kisebb, például 4 gigabájtos kapacitást is jelenthet, illetve vélhetően jelenteni is fog számos esetben. A kártya fogyasztásáról meglehetősen zavarosan nyilatkozott az AMD. A hivatalos prezentációban semmiféle említés nincs az értékről, később azonban 110 és 150 wattos értéket is kommunikált a tervezőcég. A termék paramétereit tekintve előbbi, vagyis a 110 wattos érték még elfogadható lenne, a 150 watt azonban még házon belül is rendkívül magas, például a Radeon RX 5700 180 wattos értékét tekintve.

A disszipációnál azonban fontosabb a megjelenítés teljesítménye, amely az AMD szerint átlagosan 12 százalékkal jobb a Radeon RX 480-nál. Nem teljesen világos, hogy a tervezőcég miért a 2016 júniusában bemutatott termékéhez viszonyította a Radeon RX 5500-at, referenciaként még a Radeon RX 570 is jobb lett volna. Az összevetés más szempontból is sántít, hisz míg az RX 5500-at egy friss, pár hetes meghajtóprogrammal mérte le a cég, addig az RX 480-at egy három éves driverrel (16.10.1) tesztelte. A konkurens Nvidia oldaláról a következő hetekre pletykált GeForce 1650 Ti, illetve az egyelőre ugyancsak szóbeszéd szintjén létező GeForce GTX 1660 Super lehet majd az ellenfél.

Egy darabig azonban legfeljebb az OEM rendszerek piacán csaphatnak össze az említett videokártyák, kiskereskedelmi forgalomba szánt (dobozos) termékek formájában csak valamikor az év hátralevő részében jöhet a megjelenés, egyelőre ismeretlen árazással. Az AMD állítja, a HP és a Lenovo már novemberben előáll Radeon RX 5500-re építő PC-jével, az Acer pedig decemberben követheti a riválisokat.

Notebookba is

Radeon RX 5500M elnevezéssel notebookokba is érkezik a Navi 14. Az asztali (OEM) videokártyához képest elsősorban órajelben van különbség. A "Game Clock" közel 16, a turbó pedig 11 százalékkal alacsonyabb, miközben a GDDR6-os memória kapacitása fixen 4 gigabájt. Mindezért cserébe a fogyasztási keret lényegesen kedvezőbb, mindössze 85 wattos. A notebookos variánsra elsőként az MSI épít konfigurációt. A játékosokat célzó Alpha 15-be a videokártya mellett a processzort is az AMD szállítja a Ryzen 7 3750H formájában. A notebook megjelenését a hónap második felére ígéri a gyártó.