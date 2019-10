Gépi látásos startupot vesz a Tesla

A DeepScale-lel a vállalat az Autopilot önvezető rendszer fejlesztésének adna új lendületet, miután az az elmúlt hónapokban több mérnököt is elvesztett.

Gépi látással foglalkozó startupot vásárol a Tesla: a DeepScale bekebelezésével az elektromosautó-gyártó tervei szerint Autopilot önvezető rendszereinek fejlesztését pörgetné fel, miután az elmúlt hónapokban számos mérnöke távozott a projekttől. A DeepScale neurális hálókra támaszkodó technológiája alacsony fogyasztású processzorokkal és olcsó szenzorokkal is nagyon pontos gépi látást ígér, az autókban meglévő szenzorokra támaszkodva. Az ismeretlen összegű felvásárlással a CNBC értesülései szerint a Tesla a legalább 4. szintű önvezető képességek elérését igyekszik közelebb hozni, amellyel már régóta emlegetett robottaxi szolgáltatását is elindíthatja.

Az önvezető autós rendszereket a SAE (Society of Automotive Engineers) szerevzet 0-val kezdődően összesen hat csoportba sorolja, az első háromban az emberi sofőr, a második, fejlettebb trióban pedig már a jármű szenzorai figyelik a környezetet. A 0. kategória az automatizálás teljes hiányát jelenti, a vezetéssegítésként is emlegetett 1. szinten viszont már megjelennek sofőrsegítő funkciók, mint a sebességszabályozó, netán sávtartó rendszer, minden egyéb feladat azonban a sofőrre hárul. A 2. szint már a részleges automatizálást jelenti, itt az autó kormányzást és a sebességszabályozást is saját kézbe veszi bizonyos körülmények között, az emberi vezető folyamatos figyelme mellett.

Az izgalmasabb rész a 3. kategóriánál, azaz a feltételes automatizálásnál kezdődik, ahol az autó már szinte minden vezetéshez kapcsolódó feladatot saját hatáskörben végez, a sofőrnek azonban készen kell állnia, hogy ha az autó jelez, át tudja venni a volánt - a forgalmi szituációt azonban nem kell követnie már. Utóbbi, azaz az emberi átvételi kérelem lehetősége a 4. szinten, vagy magas automatizálásnál is megmarad, ha azonban a sofőr erre nem reagál, az autó továbbra is képes megoldani a helyzetet. Végül az 5. szint a teljes automatizálás, mikor a kezelőszervek teljesen eltűnhetnek az autóból.

Értelemszerűen a robottaxi szolgáltatás elindításához a Teslának legalább a 4. szintig kell eljutnia - jelenleg azonban az Autopilot csak a második szintnél jár. A robottaxi megoldást egyébként a cég, ahogy arról korábban is beszélt, nem csak saját flottájával vezetné be, de a Tesla tulajdonosoknak is lehetővé tenné, hogy autóikat használaton kívül dolgozni küldjék, azok pedig maguktól rendeznék a fuvarokat a kijelölt időszakokban.

Mindehhez persze a szabályozói környezetnek is igazodnia kell majd, ami legalább olyan nehézkes lehet, mint maga a technológia megfelelő kifejlesztése. A feladat ugyanakkor nem lehetetlen, a Google szárnyai alatt dolgozó Waymo korlátozott keretek között már most is üzemeltet önvezető autókra építő fuvarszolgáltatást.

A DeepScale vezérigazgatója Forrest Iandola már hivatalosan is átigazolt a Teslához, amelynél a szenior gépi tanulási szakértőként folytatja munkáját. Az utánpótlásra az autógyártónak nagy szüksége is van, miután ugyanis májusban az Autopilot üzletág vezetője Stuart Bowers távozott a cégtől, akit a nyár folyamán további tizenegy mérnök követett.