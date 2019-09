Hibrid okosórát fejleszt a Google?

Újabb részletek derültek ki a Fossiltól vett technológiáról, érdekes hibrid készülékek lehetnek a csőben - a Fossil brandje alatt pedig néhány eszköz már napvilágot is látott.

Rövidesen beérhet a Google januári felvásárlásának gyümölcse, a cég idén januárban, 40 millió dollárért vett okosórás technológiát a Fossil Grouptól, amellyel "a piacon eddig nem látott" innovációt ígért. Az új termékvonal Greg McKelvey, a Fossil Group stratégiai igazgatója szerint a viselhető eszközöket, aktivitásmérőket fejlesztő a Misfit akvizíciójával szerzett, majd továbbfejlesztett technológiákra épül - a céget a Fossil Group 2015-ben, 260 millió dollárért vásárolta fel.

Analóg is, digitális

Mostanra körvonalazódni látszik, hogy pontosan milyen innovációra is utalhatott a cég: a Google-höz közel álló, nevük elhallgatását kérő források ugyanis a Wareable-nek nyilatkozva arról beszéltek, a Fossil berkein belül Dianaként emlegetett, hibrid technológiáról van szó. A "Digital" és "Analogue" szavakból összegyúrt elnevezés, hagyományos, mechanikus óraalkatrészek és digitális komponensek elegyét takarja, ez jelenthet a kijelző fölött kattogó fizikai mutatókat, de akár kijelző nélküli konstrukciókat is. A Google egyébként a Wareable szerint a felvásárlással sokkal inkább a Fossil mintegy húsz mérnökét akarta megszerezni, mintsem magát a Diana technológiát - a források a "aquihire-ként" emlegetik a 40 milliós megállapodást.

Ezzel együtt a hibrid megoldást is hasznosíthatja a keresőóriás, remélhetőleg nagyobb sikerrel mint a Fossil. A vállalatnak ugyanis a források szerint fájdalmas kiadásokat jelentett a hibrid rendszer kifejlesztése, amelynek költségeit aztán licencmegállapodásokkal igyekezett enyhíteni. A cég így a szegmensben ugyancsak jelentős szereplőként jelen lévő Citizennel is együttműködésre lépett, licencdíjért cserébe lehetővé téve számára technológia használatát - az együttműködés már csak azért is adta magát, mert a Fossil a fizikai mutatók hajtásához korábban is a Citizentől vásárolt mikromotorokat vetett be. A partnernség ennek dacára nem indult túl fényesen, a Citizen ugyanis a források szerint egy "borzasztó" dizájnt kapott a Fossiltól, amelyet alaposan újra kellett terveznie, mielőtt beépíthette volna termékeibe.

Ezt követően azonban a licencdíjak is kevésnek bizonyultak a költségek megfelelő ellensúlyozásához, ezért döntött a technológia áruba bocsátása mellett a cég, és így került képbe a Google, amely a kicsengetett összegért cserébe a mérnökcsapat mellett a Diana jogait is megszerezte. Ez többféle mechanikavariációt is takar, beleértve a digitális komponenseket, illetve a hozzá tartozó szoftvereket és firmware-eket is.

Megérkeztek a hibrid Pixel-előfutárok?

A Wareable szerint nem kizárt, hogy a Diana, vagy legalábbis annak elemei a Google pletykált Pixel okosórájában is feltűnhetnek - noha utóbbi érkezéséről a hivatalos megerősítés továbbra is várat magára. A Google által a szegmensben elköltött dollármilliók mindenesetre jó indikátorai annak, hogy a vállalat gondolkozik még saját okosórás hardverben, a hibrid kialakítás pedig jó megkülönböztető eszköz lehet a cégnek a rivális termékekkel szemben.

Vagy legalábbis azok egy részével szemben, a Fossil ugyanis saját brandje alatt már előrendelhetővé tette Collider Diana okosóra szériáját, amely nevéből is sejthetően a hibrid technológiára épít. Utóbbi modelleknél a vállalat különösebb hírverés nélkül indította el az előrendelést, annak ellenére, hogy nem mindennapi koncepcióról van szó: a 42 milliméteres házban érkező készülék hagyományos mutatói mögött e-ink kijelzőt találunk, amelyen különböző számlapok, illetve komplikációk jeleníthetők meg.

Az e-ink panel előnye, hogy erős napfényben is jól olvasható - valamint hogy rendkívül alacsony fogyasztású, ennek megfelelően az új okosórák használattól függően 2-4 hétig is használhatók egyetlen feltöltéssel, ezzel orvosolva a szegmens egyik fő rákfenéjét, a gyenge akkus üzemidőt. A széria beépített pulzusmérőt is kap, illetve abban GPS-szel és Google Pay támogatással rendelkező modell is található. Noha fizikai mutatóval és LCD kijelzővel egyaránt szerelt készülékeket már más gyártóktól is láthattunk, ilyen az LG Watch W7 modellje is, az e-ink kijelző használata kifejezetten jó lépés lehet a Fossil és a Google részéről, az üzemidő felhizlalására.

Nem lenne meglepő, ha a csendben bejelentett Collider széria a Google saját okosórájának előfutárának bizonyulna. A keresőóriás legújabb hardveres bejelentéseire mindenesetre már nem kell sokat várni, azokról október 15-én hull le a lepel.