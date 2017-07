Önálló AI segédchipet kap az új HoloLens

Már gőzerővel folynak a fejlesztések a Microsoft következő generációs HoloLens AR-szemüvegén, amelyről a cég most újabb részletet közölt, miszerint az eszközt egy önálló AI segédprocesszorral is felszereli. A chip a HPU-ban (Holographic Processing Unit) kap helyet és kifejezetten a neurális hálók implementációját szolgálja majd.

A CPU mellett dolgozó HPU-ról a HoloLens első generációja kapcsán már közel egy éve beszélt a Microsoft. Egy egyedi lapkáról van szó, kifejezetten az AR-szemüveghez fejlesztve, amely a szemüveg jelenlegi verziójában a TSMC 28 nanométeres gyártástechnológiáján készül. A chipben nagyjából 65 millió logikai kapu, illetve 8 megabájt SRAM gyorsítótár található, illetve 1 gigabájt saját, LPDDR3 memóriát is kapott. Az eszköz 24 darab Tensilica DSP-re épít, amelyek mindegyikére különálló folyamatok bízhatók, a képfeldolgozástól a viselő gesztusainak követéséig. A dedikált chip jelenlegi generációja a Microsoft szerint mintegy kétszázszor gyorsabban dolgozik, mint ha ugyanazt a feladatot a CPU-nak kellene elvégeznie, és jóval kevesebb energiát fogyaszt - ez az érték becslések szerint nagyjából 2-4 watt lehet.

A fejlesztés alatt álló, frissített HPU most új alegységgel egészül ki, noha az AI segédprocesszorról egyelőre nem árult el sok részletet a cég. Annyi tudható, hogy az kifejezetten a vállalat által DNN-ként (deep neural network) emlegetett neurális hálók natív és rugalmas implementálására szolgál majd, vélhetően alacsony fogyasztás mellett, hiszen akárcsak a szemüveg többi komponensének, az új alegységnek is az eszközbe épített akku erőforrásaiból kell majd gazdálkodnia. A cég kiemeli, hogy a képfelismerési megoldások pontossága az elmúlt években elsősorban a különböző gépi tanulási módszereknek, neurális hálóknak köszönhetően ugrott meg. Utóbbiak azonban nem túl hatékonyak az általános feladatokra szánt CPU-kon, helyette specializált chipekre van hozzájuk szükség, ebbe az irányba megy most az új HoloLens is.

Érdekesség, hogy bár a fejlesztés alatt lévő eszköz lesz a vállalat második piacra kerülő AR-szemüvege, valójában a készülék harmadik generációjáról van szó. A második verziót idén év elején törölte a Microsoft, helyette a hármas számúra ugrott, így idén már nem látunk új variánst. Jelen állás szerint 2018 végén vagy 2019 elején láthat napvilágot a frissített modell, immár az AI segédchippel a fedélzetén. A cég persze addig sem marad teljesen csendben az AR területén, idén év végén érkeznek gyártópartnereitől, mint az Acer, a HP vagy a Lenovo, az első olyan, előlapi kamerákkal is felszerelt VR szemüvegek, amelyek a cég által Mixed Realitynek keresztelt megjelenítést is támogatják majd. Ezek a hagyományos VR tartalmak mellett a kamerák képét használva a felhasználó környezetét is képesek lesznek virtuális tartalmakkal kiegészíteni, hasonlóan a "hagyományos" AR termékekhez.

Utóbbi eszközök sikere kulcsfontosságú lesz a cég ilyen irányú stratégiájában, hiszen azok által juthat el a platform nagy tömegekhez - az új HoloLens nagy valószínűséggel a korábbi verzióhoz hasonlóan a vállalati, fejlesztői környezetet célozza majd, ami az árcédulában is megmutatkozik.