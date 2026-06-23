Nem forgalmazza az Amazon MGM Sam Altman életrajzi filmjét, mert az túl negatív színben tünteti fel az OpenAI CEO-ját

Az utolsó utáni pillanatban elállt az Amazon MGM Sam Altman életrajzi filmjének a forgalmazásától, mely az OpenAI CEO-jának egyik legnehezebb évét dolgozva fel.

Vélhetően üzleti döntés alapján az eredeti tervekkel ellentétben mégsem forgalmazza az Amazon MGM Studios azt az életrajzi filmet, mely Sam Altman karrierjének egyik legdrámaibb időszakát dolgozza fel. Az Artificial című film gyakorlatilag már teljesen készen áll a bemutatóra, a premiert azonban az Amazon és az OpenAI között kötött több tízmilliárd dolláros megállapodás hiúsíthatta meg.

A film cselekményét tekintve kifejezetten az OpenAI 2023-as vezetői válságára fókuszál, amikor Sam Altmant váratlanul eltávolította az igazgatótanács az AI startup éléről, majd öt nappal később visszatért, miután az őt kirúgó tanácsot gyakorlatilag szétzavarták.

A technológiai iparág legfelsőbb menedzsmenti szinten azóta is legőrültebb hullámvasutazásának emléket állító filmet Luca Guadagnino rendezte, Altman szerepét pedig Andrew Garfieldre osztották, míg a filmben szintén megjelenő Elon Muskot Ike Barinholtz alakítja - a forgatóköny és a végső vágás alapján nem túl hízelgő színben feltüntetve a két vezetőt.

Bár a tesztvetítések során az Artificial fogadtatása kifejezetten jó volt, az Amazon MGM menedzsmentje a Variety-nek úgy nyilatkozott, hogy a filmnek jobb helye lesz egy másik stúdiónál, a cég ezzel együtt szorosan együttműködik az alkotókkal, hogy új forgalmazót találjon a mozinak.

A konkrét okokról a stúdió nem nyilatkozott, ám alighanem köze lehet a döntéshez annak a tavalyi 38 milliárd dolláros üzletnek, illetve az idei 50 milliárd dolláros befektetésnek, mely egymás stratégiai partnerévé tette az Amazont és az OpenAI-t - ilyen helyzetben pedig az Amazonhoz tartozó stúdiónak vállalhatatlanná vált az AI startup vezérét negatív színben feltüntető film forgalmazása.