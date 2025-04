Kipróbálható az AI által generált Quake II utánzat

Érdekes techdemót tett közzé a Microsoft, ami a játékmeneteket generáló technológiájának korai képességeit szemlélteti a klasszikus Quake II elemeiből építkezve.

A Microsoft még az év elején mutatta be a játékmeneteket generáló Muse AI modellt, amiről akkor korai kísérleti projektként beszélt. Az Xbox-tulajdonos most kinyitotta az ajtót a Copilot felhasználók előtt, hogy kipróbálják a Muse képességeit a Quake II AI-generált verzióján keresztül a Microsoft Copilot for Gaming program részeként. A techdemó webes böngészőből kipróbálható ezen a linken, de természetesen nagyon alapvető és korlátozott funkciókra lehet számítani, továbbá a játék időtartama is korlátozott.

A korábbi bemutató alkalmával a Microsoft eredetileg egy csupán 10fps-es, 300 x 180 pixel felbontású tartalom generálására képes modellként mutatta be a Muse-t, ezt sikerült mostanra valamivel magasabbra, 640 x 360-as felbontásra tornázni. Persze a technológia elsősorban segíteni fogja a játékfejlesztőket a prototípusok előállításában, nem pedig helyettük elkészíteni a játékokat.

Introvertáltak az IT-ban: a hard skill nem elég Már nem elég zárkózott zseninek lenni, aki egyedül old meg problémákat. Az 53. kraftie adásban az introverzióról beszélgettünk. Már nem elég zárkózott zseninek lenni, aki egyedül old meg problémákat. Az 53. kraftie adásban az introverzióról beszélgettünk.

Introvertáltak az IT-ban: a hard skill nem elég Már nem elég zárkózott zseninek lenni, aki egyedül old meg problémákat. Az 53. kraftie adásban az introverzióról beszélgettünk.

Gyakorlati problémát jelenthet az is, hogy új játékok megvalósítására a módszer nem alkalmas, hiszen először meg kell írni, vagy birtokolni az utánozni kívánt programot. Ez jelen esetben a klasszikus Quake II volt, melynek pályáin betanították a folyamatosan csiszolódó modell.

Azért a visszajelzések alapján tényleg nem érdemes egy készre csiszolt játékot várni az AI-tól, maga a Microsoft is elismeri, hogy bizonyos elemek nem úgy működnek a generált világban, a lelőtt ellenfelek néha „furcsán” viselkedhetnek, és a többi, és a többi.

A Copilot boszorkánykonyhából vélhetően még több rövid interaktív AI-játékélmény gördül majd ki, illetve a Microsoft azon is dolgozik, hogy a Copilot amolyan edzőként segítse a játékosokat, tippekkel és útmutatókkal, ami hamarosan szintén kipróbálható lesz a Windows Insiders program résztvevői számára a Copilot Vision segítségével.