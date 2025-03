Június 9-én kezdődik az Apple eddigi talán legfontosabb fejlesztői konferenciája

Idén is lesz Worldwide Developers Conference az Apple-nél, mely a cupertinói cég tradicionális, nyári nagy rendezvénye, ahol a fejlesztők betekinthetnek a vállalat aktuális kristálygömbjébe.

Idén is a megszokott időben, június 9-től június 13-ig tartja éves fejlesztői konferenciáját, a WWDC-t az Apple, melynek keynote-ja ezúttal is a vállalat főhadiszállásán, közönség előtt lesz megtartva. Az idei rendezvénynek ugyanakkor hosszú évek óta igazán komoly tétje lehet, legfőképp azért, mert a tavalyi konferencián bemutatott mesterséges intelligencia megoldások finoman szólva nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Ilyenkor mindig némi kárörvendéssel lehet végignyálazni azt a bejelentés- és ígéret-cunamit, amit többek között Tim Cook és Craig Fedherighi eresztett rá a publikumra a tavalyi rendezvényen, szokás szerint a közönség lelkes ovációjával kísérve. Arra viszont az ott lévők közül alighanem kevesen számítottak, hogy végül az alapoktól újragondolt Siri nemhogy 2024-ben, de 2025-ben sem fog megérkezni.

Éppen ezért roppant érdekes lesz látni, hogy az Apple menedzsmentje ezúttal hogyan tálalja majd az iOS-be és a MacOS-be kerülő AI-funkciókat, mert borítékolható, hogy a rendezvényen idén is kiemelt szerepet kap majd a mesterséges intelligencia.

Az eddigi pletykák szerint a WWDC-n bemutatkozó iOS 19 és a MacOS 16 azonban elsősorban vizuális ráncfelvarrást hozhat majd, ami az iOS 7 2013-as megjelenése óta a legjelentősebb UI-változtatás lehet majd a cégnél.