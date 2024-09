Ingyen használható a Gemini Live az androidos eszközökön

De még mindig csak angolul lehet vele beszélgetni.

A Google egy hónapja tette elérhetővé a Gemini Advanced szint előfizetőinek a Gemini Live nevű beszédfelismerő generatív funkciót, melynek hozzáférhetőségét most elkezdi kiterjeszteni az ingyenes Android-felhasználók számára is. A hangalapú funkciónak köszönhetően a felhasználó természetesebb beszélgetéseket folytathat a Gemini asszisztenssel, akár közbe is vághat, ha további részletekre szeretne rákérdezni, vagy változtatna a beszélgetés témáján.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk. Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

Őszi mix a ghost joboktól a kártékony bootcampekig Ezúttal ismét több IT karrierrel kapcsolatos témát érintettünk.

Fontos kiegészítés, hogy bár a beszélgetős asszisztens egy szélesebb felhasználói körhöz juthat el a Gemini mobilalkalmazás és a Gemini mobilasszisztens androidos verzióival, egyelőre még mindig csak angolul lehet használni, de akár tízféle hangon szólalhat meg, meglepően emberien. Hogy mennyire, az alábbi videó szemlélteti: