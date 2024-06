Párizsból jelentkezik a nyári Galaxy Unpacked

A Galaxy AI új korszakát vetíti előre a Samsung a nyári Galaxy Unpacked eseményének meghívójában, a július 10-i eseményen ugyanakkor olyan hardverek is feltűnhetnek, mint az új Galaxy Z Fold és Flip széria, valamint a Samsung első okosgyűrűje.

Július 10-én tartja az idén nyári Galaxy Unpacked eseményét a Samsung a XXXIII. nyári olimpiai játékok helyszínén, Párizsban. Az erről szóló meghívókban a koreai gyártó a "mobil AI új korszakára" helyezi a fókuszt, de meglehetősen valószínűtlen, hogy a bemutatón kizárólag mesterséges intelligencia funkciók debütálnak majd.

Annál is inkább, mivel a Samsung a Galaxy S24-es széria januári bemutatóján eldurrantotta a Galaxy AI-jal kapcsolatos idei puskaporának jelentős részét, a pletykák és spekulációk szerint ezért a francia fővárosban tartott rendezvény elsősorban azt fogja megmutatni, hogy a gyártó Z Flip és Z Fold hajlítható kijelzős szériáira milyen ráncfelvarrás várhat idén.

A júliusi Galaxy Unpackeden emellett a híresztelések szerint bejelenthetik a Samsung első okosgyűrűinek a hivatalos megjelenését is, illetve jöhet a Galaxy Watch okosórák új generációja is, mely állítólag idén egy az Apple Watch Ultrának direkt versenytársat állító Pro variánssal is kiegészülhet.

Az idén nyári Galaxy Unpacked abból a szempontból mindenképpen formabontónak ígérkezik, hogy az eseményt követően az év eddigi talán leghangsúlyosabb marketinghadjáratára készül a Samsung, mely a párizsi olimpia egyik főszponzoraként végigkíséri a július 26-tól augusztus 11-ig tartó monstre sporteseményt.