Öt év börtön várhat a Samsung simlis hercegére

A dél-koreai ügyészség pénteken öt év börtönbüntetést kért a Samsung Electronics feje, Jay Y. Lee (másnéven Lee Jae-yong-ot) számára a Samsung leányvállalatainak 2015-ben történt 8 milliárd dolláros egyesülésével kapcsolatos számviteli csalás és részvényárfolyam-manipuláció vádjával. A hónapokon belül várható ítélethirdetés előtti utolsó tárgyaláson Lee és társai tagadták a vádakat, hamarosan lezárul végre a három éve zajló tárgyalás.

Jae-yongot legutóbb 2017-ben ítéltek ötévnyi szabadságvesztésre vesztegetés és csalás miatt, de az üzletemberre kirótt büntetés egy perújrafelvételi eljárást követően csökkent, 2021-ben pedig feltételesen szabadlábra helyezték 207 nap letöltése után. Tavaly elnöki kegyelmet is kapott, utána beült a Samsung ügyvezetői székébe, mivel az elnöki kegyelem egyben azt jelenti, hogy a helyi törvények értelmében az elítélt visszatérhet az üzleti élethez.

A pénteki tárgyaláson az ügyészek kimondták, hogy az 55 éves Lee és más korábbi vezetők megsértették a tőkepiaci törvényt, hogy lehetővé tegyék a 2015-ös egyesülést, amely segített Lee-nek átvenni a csoport zászlóshajója, a Samsung Electronics feletti irányítást.

Jay Y Lee azután vette át a vezetést, hogy apja, a Samsung Group néhai elnöke, Lee Kun-hee 2020-ban szívrohamban elhunyt, előtte alelnöki pozíciót töltött be a vállalatnál 2012 óta, de már 1991-ben a vállalkozás életének részévé vált. Kun-hee életének 78. évében, hosszú betegséget követően búcsúzott, miután évtizedek során a dél-koreai vállalatot a világ egyik legnagyobb technológiai óriáscégévé változtatta, bár ő is emellett inkább korrupciós botrányairól volt ismert.

Pozíciója már ennél is korábban megingott, amikor több alkalommal is olyan vesztegetési, korrupciós ügyletekbe bonyolódott, melyek az ázsiai ország legfelsőbb politikai hatalmi szintjéig is elértek. Kun-hee végül az ügyeket megúszta elnöki kegyelemmel vagy felfüggesztett börtönbüntetéssel.