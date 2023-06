Bárki letöltheti az MI-vel turbózott új Opera böngészőt

Átvette a stafétabotot az Opera One.

A fejlesztői béta után nyilvánosan is letölthetővé vált az Opera böngésző új iterációja, az Opera One, ami natív mesterségesintelligencia-fejlesztésekkel próbál kitűnni a riválisok közül. A fejlesztők szerint az Aria névre keresztelt MI az első valóban natív böngészőbe épülő MI-assisztens, ami parancssoron keresztül, illetve a böngésző oldalsávjáról is előhívható.

Az Aria az OpenAI GPT technológiájának segítségével optimalizálja a webes keresés élményét, de a keresésen felül szövegek és kódok generálására is alkalmas. Ennek fényében az Opera One a ChatGPT-hez közvetlen hozzáférést biztosít a böngésző oldalsávjában egy önálló panelen.

Az új böngésző egyben bevezeti a „lapszigeteket”, amivel a megnyitott fülek csoportokba rendezhetők, menthetők, vagy könyvjelzőzhetők. Emellett egy új moduláris dizájnt kapott a szoftver, ami lehetővé teszi, hogy a felhasználók számára legfontosabb funkciókat tegye könnyen elérhetővé.

Az Opera One ingyen letölthető a cég weboldaláról macOS, Windows és Linux platformokra.