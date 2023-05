Ismét meglendítette a kaszát a Unity a dolgozók felett

Egy év alatt a harmadik leépítési kör jön a szoftvercégnél, ami egyben az eddigi legfájdalmasabb is a dolgozók számára.

Egy éven belül már harmadszorra bocsát el nagyobb számban dolgozókat a Unity Software Inc., ami egyben a szoftvercég eddigi legkiterjedtebb leépítési intézkedése – írja a The Wall Street Journal. A lépés a teljes dolgozói állomány körülbelül nyolc százalékát, közel 600 alkalmazottat érint, korábban a vállalat januárban 284, tavaly júniusban pedig 200 embertől vált meg. Az ügyhöz közeli források szerint a cég a következő években eddigi 58 irodájából közel 20-at zárhat be.

A korábbi leépítések kapcsán a Unity megjegyezte, hogy nem csupán a gazdasági környezet indokolja a költségoptimalizálást, hanem az ironSource-szal való 4,4 millió dolláros összeolvadás miatt megnövekedett szakemberállományt is optimalizálni szeretné. A Unity részvényeinek értéke idén eddig 11 százalékot esett.

Az elmúlt hónapokban sem csillapodott a tavaly erősödő tömeges elbocsátási trend a techcégeknél, a Google, a Microsoft, az Amazon és a Meta mellett márciusban az Electronic Arts, a Riot Games, a Tencent is újabb körben épített le embereket. A jelenségről korábban itt írtunk bővebben.