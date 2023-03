Kész az első, 3D-ben nyomtatott ehető sajttorta, ami egyszer talán finom is lesz

Először gusztustalan masszává esett össze, de sokadik próbálkozásra sikerült ehető sajttortát előállítaniuk tudósoknak 3D-nyomtatással. A végeredmény még az alkotók szerint is legalábbis fura ízű, de állítják, csak idő kérdése, hogy minden valamire való otthonnak digitális séfje legyen a konyhájában.

Sikerrel nyomtattak ehető sajttortát 3D-nyomtatóval a Kolumbiai Egyetem mérnökei - a projekt a publikált dokumentáció szerint jól demonstrálja, hogy az eddig javarészt az alkatrészgyártásban és építőiparban használt 3D-s nyomtatás idővel a konyhai műveletekben is kulcsszerepet kaphat.

The Future of Software-Controlled Cooking Még több videó

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata. Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

Hogyan forgathatja fel az AI a fejlesztői munkát? Avagy előbb lesz autocoding mint önvezetés? Folytatódik a HWSW IT-karrierre fókuszáló kraftie! rendezvénysorozata.

Persze addig még hosszú utat kell megtenni a technológiának, így elsősorban nem csak ehetőnek kell lennie a végterméknek, hanem az íz aspektusából nem árt, ha valami minimális élvezeti értéket is biztosít - látják be maguk a kutatók is, akik viccesen azzal érvelnek, hogy ők maguk nyilvánvalóan nem michelin-csillagos séfek, szóval mégis mit várunk a nyomtatójukkal készült süteménytől.

A projekt során a megfelelő formátumú sajttorta elkészítéséig is meglehetősen hosszú út vezetett: öt kísérleti fázis esztétikai szempontból is totális kudarc volt, de a kutatók a tudomány oltárán feláldozva magukat még a leggusztustalanabbnak kinéző végterméket is megkóstolták:

Határozottan olyan íze volt, amihez hasonlót életemben nem kóstoltam még...

-írta meglehetősen diplomatikusan az npj Science of Food hasábjain Jonathan Blutinger, a projekt egyik vezetője.

A "végleges" sajttorta egyébként 30 perc alatt készült el, hét különböző alapanyagból, melyeket a printerre épített lézer fixált - vagy éppen nem fixált. A kutatók szerint a módszerrel mindenféle étel elkészíthető, melynek alapanyagait pép, por vagy folyadék formájában feldolgozták.