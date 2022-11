Kivágta egy meteor a szeximétert a Twitteren

Intim tartalomnak ítélte a rendszer egy csillagász felvételét.

Egy oxfordshire-i csillagász három hónapon keresztül nem fért hozzá a Twitter-fiókjához, miután megosztott egy meteorról készült ártatlan videót. A felvételt az oldal automatizált moderálási rendszere ítélte problémásnak, azzal az indoklással, hogy hat másodpercnyi „intim tartalom” is szerepel benne, amit egy másik fél beleegyezése nélkül tett közzé. Bár a csillagász a tweet törlése után visszakaphatta volna a hozzáférését, azzal együtt beleegyezett volna abba, hogy megszegte a közösségi oldal szabályzatát, ezt pedig nem szerette volna vállalni az előzményeiben. Így a 12 órás átmeneti tiltás végül három hónapra tolódott ki a fárasztó fellebbezési folyamatok révén, melynek eredményeként végül ismét használhatja a fiókot.

E-mail: ahol a betörések kezdődnek (x) Az e-mail az internet őskorának szülöttje, biztonsága a múlt század szintjén ragadt. Érdekel, mi kellene ahhoz, hogy a levelezés biztonságos legyen? Regisztrálj meetupunkra! Az e-mail az internet őskorának szülöttje, biztonsága a múlt század szintjén ragadt. Érdekel, mi kellene ahhoz, hogy a levelezés biztonságos legyen? Regisztrálj meetupunkra!

E-mail: ahol a betörések kezdődnek (x) Az e-mail az internet őskorának szülöttje, biztonsága a múlt század szintjén ragadt. Érdekel, mi kellene ahhoz, hogy a levelezés biztonságos legyen? Regisztrálj meetupunkra!

A csillagász elmondása szerint ugyan ez még az Elon Musk okozta káosz előtt történt, de már akkor sem ért el senkit a cégen belül, akihez fordulhatott volna a problémájával, és különösen rosszul érintette, hogy más asztronómusokat nem büntetett meg a közösségi oldal lényegében ugyanazon felvétel miatt, a felfüggesztéssel elvágva érezte magát a szakmai közösségtől. Korábban egy Ryan Vaughan nevű meteorológus hasonló ügybe keveredett, amikor a Twitter szerint szintén túl szexi volt egy videó, amin kombájnok dolgoztak egy szántóföldön éjszakai órákban.

Az esetek jól példázzák, milyen korlátokkal küzdenek azok a nagy közösségi oldalak, amelyek mesterségesintelligencia-eszközöket vetnek be automatizált moderálási feladatokhoz, épp ezért lenne fontos, hogy több emberi moderátorok álljon rendelkezésre a folyamatban. Másrészt, ha egy MI nem kap visszajelzést a hibákról, jó eséllyel a későbbiekben sem fog fejlődni a problémás területen. Ez egyébként nem csak a Twitter, de a Meta számára is nehézségeket okoz, a Facebookon korábban több alkalommal is nyíltan szexuálisnak címkézett a rendszer többek közt olyan képeket, amik vadon élő állatokról, tájakról és épületekről készültek.