Flippy 2 lényegében egy robotkar, ami nagyon gyorsan megsüti a krumplit.

A dél-kaliforniai Miso Robotics Inc. nevű cégnek köszönhetően a gyorséttermi munka is modernizálódik és felgyorsul a robotok segítségével. A Flippy 2 modell krumpli, hagymakarika, csirkeszárny sütésére képes, lényegében egy robotkarról van szó, ami kamerákkal és mesterséges intelligenciával végzi el az alapvető mozdulatokat, onnantól kezdve, hogy kiveszi az ételt a fagyasztóból, majd olajban süti ki azt, a tálalásra kész terméket pedig tálcára helyezi.

En ensom person ler ikke lett. (x) Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik! Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik!

En ensom person ler ikke lett. (x) Ibsent csak eredetiben norvégul, de azért pythonban is vannak irodalmi magasságok. Nézd meg Felméri Péter nyelvi tudatformálását, és minden megvilágosodik!

Flippy 2 több ételt is tud főzni egyszerre különböző receptek alapján, amivel a vendéglátóegység személyzete is csökkenthető, másrészt a rendeléseket gyorsabban kapják kézhez a vásárlók az eddigi tesztek alapján. A mérnökök képernyőn keresztül valós időben felügyelhetik a robot munkáját, így a felmerülő problémák gyorsan elháríthatók.

A robotkar fejlesztése öt évig tartott és nemrég kereskedelmi forgalomba is került. A robotszakácsot eddig használták San Diego és Midwest egyes éttermeiben, de előnyei ellenére még több időbe fog telni, mire több éttermeláncba eljut, többek közt azzal a negatív PR-ral is meg kell birkózniuk a cégeknek, hogy a robotok most már tényleg elvehetik az emberek munkáját. A Miso Robotics mindenesetre már dolgozik Sippy-n is, ami a különböző frissítők, italok elkészítésének folyamatát automatizálná.