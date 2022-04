Átlagon felüli a zsarolóvírus-támadások száma hazánkban

A megkérdezett magyar szervezetek 76 százaléka szenvedett már el ransomware támadást 2021 során.

A Sophos kiberbiztonsági cég nemrég tette közzé a tavaly történt zsarolóvírusos támadásokat globális szinten elemző "State of Ransomware 2022" jelentését. A felmérés szerint a megkérdezett szervezetek 66 százaléka szenvedett el ransomware támadást 2021-ben, szemben a 2020-ban mért 37 százalékkal. Magyarországon az arány eléri a 76 százalékot, ami közel azonos Csehországban és Lengyelországban.

A támadások 65 százalékában sikerült a támadóknak titkosítani az adatokat, 2020-ban ez még 54 százalék volt. Magyarországon ezzel szemben tavaly a támadók 78 százalékát nem tudták idő előtt megállítani, azaz adattitkosításra került sor.

A jelentés további főbb érdekes megállapításai 2021-re vonatkozóan: