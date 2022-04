Szlengszótárt készített az FBI az internethez

A 2014-es gyűjtéshez valószínűleg azóta még sok mindent hozzá lehetne tenni.

Az amerikai szövetségi nyomozóiroda (FBI) számos módon veszi fel a harcot a kiberbűnözés ellen, még egy 83 oldalas, internetes szlengeket és rövidítéseket tartalmazó útmutatót is összeállított belsős használatra. A gyűjtemény az információs szabadságról szóló amerikai törvénynek (FOIA) köszönhetően 2014 óta bárki számára hozzáférhető az Internet Archive felületén (kicsit tán már idejét is múlt), eredetileg a MuckRock nonprofit igényelte, ami a kormányzati szervek működését szeretné transzparensebbé tenni - szúrta ki az Input.

A nem túl jó minőségben feltöltött, ezen a linken olvasható kézikönyv mintegy 2800 kifejezést listáz, az ALIHAL ("at least I have a life", azaz "nekem legalább van életem") rövidítéstől kezdve a WYLASOMWTC-ig ("Would You Like a Saucer of Milk With That Comment?”) de olyan fordulatokat is tartalmaz, mint az IOKIYAR ("oké, ha republikánus vagy").

Emellett olyan egyszerű, gyakran használt szimbólumok jelentését is megmagyarázza, mint a szívecskét formázó „<3”. A szószedetet a kormányzati ügynökség Intelligence Research Support egysége állította össze azzal az ajánlással, hogy hasznos lehet azok számára, akik szeretnének lépést tartani a fiatalokkal.