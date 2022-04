Lehet, hogy a pandémia végleg kinyírta az egyik legnagyobb gaming expót

Idén sem online, sem fizikai formában nem rendezik meg a játékipar egyik legnagyobb, legpatinásabb eseményét, az E3 Expót, ezzel egyszersmind a nagy játékipari rendezvények jövőjét is többen elkezdték megkérdőjelezni.

Az Electronic Entertainment Expo, vagyis az E3 évtizedek óta a világ egyik legnagyobb játékipari kiállításának számít, ahol a kiadók és gyártók rendszerint a néhány hónap távlatában megjelenő újdonságaikat leleplezik. A show, mely 27 éve minden esztendőben szórakoztatta a világ minden tájáról sereglő gamereket, idén biztosan elmarad.

Mint oly sok minden, több ezres, tízezres látogatószámmal rendelkező rendezvényt, úgy az E3 sorsát is a koronavírus világjárvány határozta meg az elmúlt két évben. Az expo nem először maradt már el a járványhelyzet miatt, így 2020-ban sem tartották meg a rendezvényt, 2021-ben pedig csak online, virtuálisan lehetett látogatni az E3-at.

Bár a szervezők eredetileg újra a régi formában tartották volna meg az E3-at idén, januárban a járványhelyzet miatt végül közölték, az idei esemény is a 2021-es sorsára jut majd - mostanra pedig úgy tűnik, ettől a tervtől is elállt a szervezőcsapat.

Egyes játékipari bennfentesek az E3 idei elkaszálásával máris az egykor tömegek által látogatott nagy játékipari kiállítások végleges alkonyát jósolják, és úgy tűnik, a játékipar nagyjai is többé-kevésbé erre rendezkedtek be az utóbbi években, így a kiadók ma már jellemzően inkább saját online eseményeiken mutatják be újdonságaikat. Ezzel együtt a szervezők már korábban közölték, a 2023-as E3-at meg szándékoznak tartani, az esemény online és offline egyaránt látogatható lesz a tervek szerint.