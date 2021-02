Egyszerű Android fork lehet a Harmony OS

A Huaweinek a lassan két éve tartó amerikai szankciók miatt nem csak a komponens ellátási láncát kellett alaposan átalakítania, hanem relatíve gyorsan megoldást kellett találnia arra, mihez kezd a Google, mint egyik legfontosabb egykori partner támogatása nélkül. Hamar el is készül a Google Mobile Services mintájára a Huawei Mobile Services, illetve érkezik az okostelefonokra a Harmony OS, aminek fejlesztői változatáról az Ars Technica részletes beszámolót jelentetett meg.

A Huawei számára nem újdonság a Google szolgáltatásai nélküli létezés, hiszen a kínai cég okostelefonjait kezdetek óta egy lecsupaszított, "Google-mentesített" Androiddal értékesíti az anyaországban. Az Amerikai Egyesült Államok 2019 májusától élő szankciói azonban új helyzetet teremtettek, így a cég hirtelen a globális piacon is a Google támogatása nélkül maradt, melynek jelentőségét hangzatos állítások mellett igyekezett, illetve igyekszik most is elbagatellizálni a kínai gyártó.

A B-terv egyik része a Google Mobile Services helyébe lépő Huawei Mobile Services, vagyis a HMS, a másik pedig a Harmony (vagy Kínában Hongmeng) OS, ami az új okostelefonokra kerülő, elméletileg hosszú évek óta fejlesztés alatt álló, az Androidtól és az iOS-től több szempontból is gyökeresen különböző "harmadik erő" lenne.

Az Ars Technica riportja ugyanakkor arra enged következtetni, hogy a fejlesztők rendelkezésére bocsátott Harmony OS valójában távolról sem olyan egyedi fejlesztés, hanem lényegében egy forkolt Android 10, amihez a Huawei kis túlzással annyit tett hozzá, hogy a szövegfájlokban az Android szót behelyettesítette a Harmony-vel.

Az elvileg idén végleges formában megjelenő Harmony OS jelenlegi bétatesztelési fázisa is meglehetősen furcsa körülmények közt zajlik, így például a lap szerint aki fejlesztőként tesztelni akarja az operációs rendszert, annak az útleveléről és más személyi okmányairól, valamint a bankkártyájáról készült fotókat is meg kell küldenie a Huawei-nek, a jóváhagyási procedúra pedig legalább két nap.

Ha megvan a jóváhagyás, a Harmony OS bétateszthez még így sem kap lokális emulátort a fejlesztő, az emulált környezetet ehelyett egy kínai szerverről streamelik.

