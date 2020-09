Automatizáltan, gépi tanulással jelöli meg a korhatáros videókat a YouTube

A hamarosan élesedő funkció a videómegosztó szerint nem csökkenti majd számottevően a készítők bevételit.

Még idén elkezdi automatikusan kijelölni az egyes videókhoz kapcsolódó korhatárokat a YouTube. A videómegosztó a kifogásolható tartalmak kiszűréséhez már most is használ gépi tanulást, ezt a technológiát terjeszti ki hamarosan az életkori besorolásokra is. A lépéssel további szigorítások is várhatók, az oldal már a más weblapokra beágyazott, korhatáros YouTube videók elindításakor is átirányít majd saját felületére, ahol bejelentkezéssel kell igazolni, hogy a néző elmúlt 18 éves. A Google szerint ha egy videót a készítők szerint algoritmusai tévesen jelölnek meg korhatárosként, lehetőség lesz felülvizsgálatot kérni - a cég azt ígéri, az újonnan bevezetett rendszer nem lesz majd jelentős hatással a videókészítők bevételeire.