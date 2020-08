A Google megkezdte a Play Music leállítását

Év végéig lehet átmenekíteni a zenéket és lejátszási listákat a YouTube Music felületére.

A Google májusban jelentette be, hogy bezárja Google Play Music zenestreaming szolgáltatását, amely átadja helyét házon belüli riválisának, a YouTube Musicnak. Akkor a cég még nem árulta el, pontosan mikor húzza le a rolót a szolgáltatás, most azonban bejelentette, augusztus végétől nem lehet majd új zenéket fel- és letölteni a Play Musicból, illetve az előrendelések is vásárlások lehetősége is megszűnik.

Szeptembertől Új-Zélandon és Afrikában már nem tudnak majd zenét streamelni a szolgáltatáson keresztül a felhasználók, akiket októberben követ a globális piac többi része. Az összeállított lejátszási listák, feltöltések és vásárlások ekkor sem vesznek el, decemberig azonban ezeket mindenkinek át kell vinnie a YouTube Music felületére - amely év végén teljesen leváltja majd a Play Musicot. A vállalat a tartalmak importálásáról az új felületre már korábban részletes tájékoztatót tett közzé.