Több mint 13 millió dollárt kaptak egy év alatt a Microsoft bugvadászai

A vállalat újonnan indított bug bounty programjai, és a koronavírus-járvány miatti home office is intenzív munkára sarkallta a kutatókat.

Bőkezű volt a bugvadászokkal az idén júliussal zárult egy éves időszakban a Microsoft, a biztonsági szakértőknek a cég bug bounty programjaiban összesen 13,7 millió dollárt csengetett ki. A vállalat szárnyai alatt összesen 15 hasonló program működik, azok keretei között most az egy évvel korábbi összeg több mint háromszorosát fizette ki a redmondi óriás - persze a növekedés annak is köszönhető, hogy a 15-ből 6 kezdeményezést az elmúlt egy éves időszak alatt indított el a vállalat, ezekben pedig több mint ezer sikeres jelentés futott be mára, 300-nál több kutatótól. A cég szerint a koronavírus-járvány is megdobta a jelentési kedvet.