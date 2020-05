Újraéleszti elfeledett Plus helymeghatározó kódjait a Google

A földrajzi hely jelölésére használt karaktersorok a Mapsban jól látható helyet kapnak.

Egyszerűsítené a tartózkodási hely megosztását a Google, a cég térképalkalmazásában könnyebben elérhető helyre költöztetett Plus kódok segítségével. Nem új megoldásról van szó, a Plus kódokat a keresőóriás közel öt évvel ezelőtt vezette be: azok az adott földrajzi helyet a pontos cím, vagy koordináták helyett egy rövid, alfanumerikus karaktersorral jelölik. A Plus kódok mostantól a Maps felületén a felhasználó saját pozícióját jelző kék pontra bökve is elérhetők, illetve megoszthatók az ismerősökkel, sőt Google keresésben is használhatók. A kódok mögött dolgozó technológia nyílt forrású, így azt külső fejlesztők is szabadon beépíthetik saját termékeikbe.