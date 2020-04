Jönnek a Fedora Linux rendszerrel szerelt ThinkPadek

A Dell után a Lenovo is elérhetővé teszi egyes vállalati notebookjait Linux rendszerrel előre telepítve. A ThinkPad széria néhány modellje egész pontosan a Fedora 32 Workstationnel a fedélzetén lesz megvásárolható, amelyhez a cég kiterjedt támogatást is biztosít. A Linux Community Series pilot programba elsőként a ThinkPad P1 Gen2, a ThinkPad P53, illetve a ThinkPad X1 Gen8 notebookok kerülnek be, amelyek már "Fedora Editionként" is megvásárolhatók lesznek. A Lenovo nem zárja ki, hogy a listát a jövőben további modellekkel bővíti. A kínai gyártó a Fedora disztribúció mögött álló Red Hattel együttműködve dobja piacra az eszközöket, amelyek kizárólag a hivatalos Fedora repositorykból származó szoftvereket tartalmaznak majd.

