Az elpusztíthatatlan és a népkedvenc: Honor Watch GS Pro és ES teszt

A Huawei/Honor okosóra felhozatala már évek óta szinte ugyanazt nyújtja funkcionálisan, de mindig igyekeznek csavarni egyet a képleten - sajnos ez a változtatás inkább csak a kialakítást érinti, mert a szoftver az összes órában ugyanazt nyújtja a felhasználóknak. Temérdek edzéstípus, világbajnok üzemidő és megbízhatóság jellemzi az órákat, viszont a kérdés valójában az, hogy a GS Pro és a Watch ES megéri-e az árát?

Az órákban dolgozó vas a zökkenőmentes működést mindkét modellnél biztosítja - sokkal izgalmasabb téma azonban, hogy mégis milyen extrákat kínálnak, amiért megéri váltani. Két teljesen különböző szegmensbe pozicionált óráról van szó, a GS Pro a túrázásra és az extrém körülményekre lett tervezve, a Watch ES pedig egy mindennapi használatú karperec, ami ár-érték arány bajnok akar lenni.

Mindkét óra beüzemelése a pofonegyszerű kategóriába esik, hiszen kivesszük őket a dobozból, felrakjuk tölteni és már használatra kész is. Érdemes otthoni környezetben megejteni az első bekapcsolást vagy legalábbis olyan helyen, ahol van Wifi, mivel az első dolog, amit szeretnének az órák csinálni az a firmware frissítés. Erre rá kell számolni 20-30 percet, mert bizonyos funkciók nem érhetőek el a legfrissebb verzióra való frissítésig és/vagy nem megfelelően működnek. Mindkét óra használatához le kell tölteni az alkalmazásboltból (akár iOS, akár Android) a Huawei Health alkalmazást, ugyanis itt tudjuk majd összepárosítani a telefonunkat az órával. Azt érdemes megjegyezni, hogy a gyártó több helyen is kiemeli, hogy bizonyos funkciók nem használhatóak iOS rendszeren, amit abszolút meg tudunk erősíteni, egy lebutított funkciólista érhető csak el az appban, úgyhogy az iPhone használók válasszanak inkább más, kompatibilis eszközt. Ha ezekkel az alapokkal megvagyunk, akkor már nincs is más hátra, mint a szokásos óraszámlapok közötti nézelődés és elvinni egy körre a kicsikét.

LÁTVÁNYOS PÁNCÉLZAT

Kezdjük a prémium termékkel, a GS Pro-val. Ez egy olyan strapabíró okosóra, ami megfelel a MIL-STD-810G minősítésnek. Gyakorlatilag annyit jelent, hogy az extrém hőmérsékleteken is kitart (-40 és +70 Celsius fok a két határ), ahogy párás környezetben, tengerszint feletti magasságban is, és ellenáll a sószórásnak, homoknak és nedvességnek. Szerintem ez tökéletesen definiálja, hogy a túratársunknak tervezték. Amikor kivesszük a dobozból, akkor egyébként az első gondolatunk, hogy ez egy Casio G-Shock, amiről mindenki tudja, hogy nem az irodai megbeszélésekre alkották. Egész pontosan egy parádés 1,39” AMOLED kijelző bukkan fel a dobozból (454 X 454-es felbontással), mindezt közel 50 g súllyal teszi. Ezek a méretek abszolút robusztus érzést keltenek. Talán ez az első olyan a Watch szériában, akár Honor, akár Huawei, amire azt mondom, hogy egyáltalán nem lehet minden szituációban büszkén viselni. Minden ízében a túrázásra lett kitalálva, a “military” stílusú szíj is erre billenti a mérleg nyelvét. Utóbbira valószínűleg strapabíró mivolta miatt esett a választás mert a szilikon szíjak gyorsabban megadják magukat a rázós terepen. Mindenki eldönti majd, hogy ez neki mennyire jön be, tényleg réteg óra lett.

A Watch ES viszont teljesen más tészta. Nagyon betaláltak vele, mert amellett, hogy a kijelző mérete (1,64" AMOLED, 456 X 280-as felbontással) is tökéletes, még funkcionalitásban és árazásban is az a szint, amit keres az ember. Az ES valahol az okospántok és az okosóra között helyezkedik el, nem csak méretben, hanem érzésben is. Súlyban pedig konkrétan több mint a fele a GS Pro-nak, egész pontosan szíj nélkül 21 g. Az összképet elnézve tökéletes választás férfiaknak és még nőknek is, ráadásul igazi trendi módon a saját ízlésünkhöz illeszkedő szíjjat is lehet választani hozzá. Tökéletes méret edzéshez (nem csak kardióhoz, hanem akár termi edzéshez is) és akár az utcára is és mindent tud, amit egy okosórának tudnia kell. Főleg úgy, hogy alapvetően a smartband kategóriába készült.

A funkciók tekintetében is szépen elkülönülnek egymástól az órák, mivel bár az alapok ugyanazok, de a célcsoportnak tervezve vannak extra alkalmazások az órákon. Az alapfunkciók, mint a pulzus, vagy a véroxigénszint mérése mellett, mindkettő rendelkezik közel 100 sportmóddal, automatikus mozgásfelismerővel, alvásfigyeléssel és a szokásos óra funkciókkal (stopper, ébresztés, stb.). A GS Pro ezek mellett fel van szerelve légnyomásmérővel, iránytűvel, van belső tárhelye, ahova zenét lehet tölteni Bluetooth kapcsolaton keresztül (4 Gb, amiből 2 Gb-ot használhatunk a zenéink tárolására)) és lehet hívásokat is fogadni vele (ha csatlakozva vagyunk a telefonhoz), amiket nem csak Bluetooth fülessel, hanem akár az órába épített hangszóróval és mikrofonnal is le tudunk bonyolítani. Illetve a nagy újítás, hogy végre meglépték azt, amit már illett volna egy ideje, saját GPS-t kapott az óra, ami bár tapasztalataink szerint lakott területen tűpontos, de túrázásnál kicsit keresi a helyét. És hát mit is mondhatnánk, egy túrázásra tervezett óránál nem tudjuk ezt hova tenni. A Watch ES viszont egy igazi személyi edzőt rejt magában, az alapokon kívül animált gyakorlatokat is kínál - azonban a nagy extra funkciók itt meg is álltak az óra esetében, de ez majd az árazás résznél nyer igazán értelmet.

NEM KELL A TÖLTŐHÖZ SZALADGÁLNI

Az üzemidő egy másik sarkallatos pontja az okosóráknak, mert az úgy nem túl nagy élvezet, ha naponta kérnek enni. A Huwaei Watch GT2e világbajnok üzemidővel bírt és a GS Pro simán felveszi vele a versenyt, az ugyanis 30 napos üzemidőt ígér, ami circa 1,5 hét használat után simán elképzelhető - jól is jön, ha túrázás közben nem az óra töltögetésével kell tölteni az időt. A Watch ES jóval szerényebb ezen a téren, mert 10 nap a maximum, amíg kibírja egy töltéssel.

Jöjjön viszont a nagy kérdés, hogy mennyi magyar forintot kell kifizetnünk az órákért. A legnagyobb probléma a GS Pro-val az árazása. Nagyjából 90.000 forintért lehet hozzájutni, ami piszkosul sok pénz azt figyelembe véve, hogy nem tökéletes az óra. Mondom ezt abban a kontextusban, hogy ennyi pénzért a már dedikáltan sportra és túrázásra kigondolt okosórák közül lehet válogatni, mint a Garmin és a Polar. Ha lenne felesleges 90.00 forintunk, akkor nem ezt az órát vennénk meg. A Watch ES ezzel ellentétesen gyakorlatilag "instant get", mivel 35.000 forint környékén fog mozogni az ára, ami bár jóval magasabb, mint más gyártók smartbandje, de ahogy azt korábban már mondtam is, ez inkább az okosórák felé húz kategóriáját tekintve. Régebbi okosóra modellekhez lehet hozzájutni ennyi pénzért, de azok már többnyire másodkézből kerülhetnek csak hozzánk.

Összességében elmondhatjuk, hogy a Honor név alatt kiadott két új okoseszköz a két végletet képviseli. A GS Pro-t nem tudom elképzelni az okoseszköz “táplálékláncban”, mert sokkal jobb alternatívák vannak mellette a kifejezetten sportra és túrázásra szakosodott márkák kínálatában, főleg ennyi pénzért. A Watch ES viszont egy blockbuster, nagyon betaláltak vele. Valószínűleg sokkal nagyobb less a kereslet rá, hiszen sokkal inkább elérhető áron kínálja egy okosóra funkcióit, mindezt egy használható méretű kijelzővel. Addig valószínűleg nem igazán fogja tudni meghódítani a Honor/Huawei kettős az 50.000 forint feletti szegmenst az okosórákkal, amíg nem veszik észre, hogy az értesítéskezelésnél már nem elég annyi, hogy jól jeleníti meg az ékezetes karaktereket az eszköz. Ha nem fejlődik szoftveresen a konkurensek szintjére az okosóra kínálatuk, akkor a kedvezőbb árú, alsó szegmensre fognak tudni csak lőni, 1-2 olyan egyéb modellel, mint az elegáns, bőrszíjas GT 2.