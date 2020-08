Kipróbáltuk: Huawei Watch GT2e

Az okoseszközök piaca évről-évre egyre nagyobb lesz és gyakorlatilag már minden használati tárgyból létezik „okos verzió”. A hordható okoseszközök népszerűsége és tudása is rohamtempóban növekszik, már minden nagyobb gyártó rendelkezik valamilyen eszközzel a kategóriában. Az okosórák és okoskarkötők viszont még ebben a csoportban is kiemelkednek népszerűség tekintetében, mert egyszerre mindennapi használati tárgyként szolgálnak és közben pedig sokan sportolásra is használják. Eleinte még legfeljebb fitneszcélokra használtak okosórákat, a teljesítmény monitorozására, de manapság már a Knight Rider egyik ikonikus védjegye is több okosórában visszaköszön.

A tavaly ősszel bemutatkozott Huawei Watch GT2-ben is ott volt a kihangosítás funkció (és még milliónyi más dolog), mindezt egy olyan köntösbe bújtatva, ami a hétköznapi, utcai használatra is alkalmassá tette az órát. Bőrszíj, 46 mm-es tokméret (vagy 42 mm-es), még annak is jó választás volt, aki nem okosórát keresett, hanem csak egy elegáns kiegészítőt. Abszolút mindennapi felhasználásra tervezték, nem sportórának lett megálmodva, bár tudását tekintve ezen a területen sem kellett szégyenkeznie. Azonban most tavaszra a Huawei kifőzte a sport változatot, ami a GT2e nevet kapta és az edzéseken való hű társunknak készült. Visszatért a szilikonpánt, maradt viszont az elődmodellben már megtalálható funkciók többsége, néhány kivétellel!

MIBEN MÁS A GT2E?

A különbségek elenyészőek a két óra között, csak a hangjelzés és hanghívás funkció és ezzel együtt a mikrofon került ki az órából. A beépített 4 GB tárhely viszont maradt, így ha sportolni támad kedvünk, akkor a zenehallgatáshoz már elég csak az órát és egy Bluetooth fülest magunkkal vinnünk. A külső is változott, a bőrszíj helyett egy sportra sokkal alkalmasabb szilikon verzió mellett döntöttek, illetve maga az óra háza is sokkal „átlagosabb” lett, ami a kategória többi tagjára hajaz, elvesztette az egyedi „pilóta óra” érzést. Továbbá ebből a variánsból csak egy méret készült, 46 mm-es kivitelben kapható. Végül pedig talán a legfontosabb különbség, az árazás. A GT2e kedvezőbb árcédulát kapott, mint az elődmodell, átlagosan 10.000 forinttal olcsóbban lehet hozzájutni. De vajon megéri-e inkább erre benevezni az elődmodell helyett?

Kicsit olyan érzés a GT széria, mintha egy helyben topogna, mert bár érezni fejlődést a korábbi modellekhez képest, de még mindig olyan funkciók maradnak ki, amiknek 2020-ban igenis van létjogosultságuk. Elég csak az NFC-s fizetésre gondolni, ami jelenleg csak az Apple Watch privilégiuma (legalábbis náluk a legegyszerűbb használni). De említhetném akár a Qi szabványú töltést, bővíthető rendszert vagy a fejlett értesítéskezelést is. Viszont alapvetően érdemes még mindig a földön járni és belegondolni, hogy ha valaki átlagos felhasználó, akkor még mindig egy szép és a mindennapi használatra tökéletes okosórát kapunk, amivel gyakorlatilag nincs semmi dolgunk, feltöltjük, felvesszük és már használhatjuk is.

KÜLCSÍN

Ahogy azt fentebb már leírtuk, ez az eszköz csak 46 mm-es kivitelben kapható és az óra összbenyomása is más, sokkal sportosabb, mint a GT2. Szerencsére a 454 pixel átmérőjű AMOLED panelen nem változtattak, nem is volt rá okuk. Erre még mindig egy élmény ránézni legyen éjszaka vagy éppen verőfényes napsütés, a kijelző tökéletesen látható minden körülmény alatt. Az óra lelke egy 53x46,8x10,8 milliméteres, 43 grammos rozsdamentes acélvázba került, ami ahogyan azt sejteni lehet, jól bírja a strapát is. A szilikonpánt kialakítása és érzése abszolút kényelmes, ez is ideális a sportoláshoz. A szíj egyébként több színben is kapható:

Fekete fluorelasztomer szíj

Piros és fekete TPU szíj

Zöld és fekete TPU szíj

Fehér fluorelasztomer szíj

A szíjakat 7000 forint körüli összegért lehet megvásárolni hozzá külön.

BEÜZEMELÉS, KÉPESSÉGEK

De nézzük meg, hogy működés közben mit produkál az óra. A beüzemelés pofonegyszerű, gyakorlatilag annyi a dolgunk, hogy feltöltjük 100%-ra az órát és feltelepítjük a Huawei Health appot a telefonunkra, akár Android, akár iOS rendszert futtat. Egy gyors regisztráció után meg kell adni pár alapadatot és kiválasztani az okoseszköz típusát és már kész is használatra. Az emberek nagy része ezek után (ahogy mi is) jó eséllyel két dolgot fog csinálni. Beállítja, hogy milyen értesítéseket jelenítsen meg az eszköz, aztán pedig elveszik a temérdek számlap között, hogy ki tudja választani a számára ideálisat. Közel 200 lehetőség közül lehet választani, néhány számlapnál pedig külön be lehet állítani, hogy milyen infókat jelenítsen meg.

Ha a beállítások megvannak, gyakorlatilag minden lépésünket (szó szerint) monitorozza a GT2e. Méri a pulzusunkat, számolja mennyi lépést tettünk meg, méri a stressz-szintünket, jelzi, ha ideje lenne felállnunk és mozogni kicsit, illetve természetesen felhívja a figyelmünket arra, ha valaki keresett minket.

A GT2e képes kezelni a Spotify lejátszót is, ami kifejezetten jól jön edzés közben, de akár napközben is hasznos lehet, hiszen nem kell azonnal a telefonért nyúlni, ha látni és léptetni szeretnénk a zenéket. Nyilván a zenelejátszó izgalmasabb része az, hogy a 4 GB tárhelyre másolt zenéket is az óra segítségével tudjuk lejátszani, így a telefon is kiiktatható zenehallgatáskor. Az már más kérdés, hogy az órára elég macerás vagy még inkább lassú átmásolni a zenéinket, mert Bluetooth átvitel áll csak rendelkezésre.

Az óra LiteOS-t futtat, így az arra előre feltelepített alkalmazások listája nem bővíthető. Ez több zárt rendszert futtató eszköz hátulütője, de végeredményben nem is nagyon kell egyéb alkalmazás rá, a képességpaletta így is kielégítő. A mindennapokhoz kapunk lépésszámlálást, pulzusmérést, értesítéskezelést, zenevezérlést, ébresztést és telefonkeresést. A sporthoz kapunk edzéselőzményeket, edzés állapotot, légzésgyakorlatot, stoppert és időzítőt is. A mérőeszközök közül még egyébként kapunk SpO2 (véroxigén-telítettség) mérést és monitorozza az alvást és a stressz-szintet is. A listának itt ráadásul még mindig nincs vége, mert vannak olyan extrák is benne, amelyekre nem biztos, hogy valaha is szükségünk lesz, de azért túrázáshoz például elég jól tudnak jönni - ilyenek a légnyomás és magasságmérő, iránytű, időjárás kijelzés és zseblámpa.

NEM CSAK A SPORTBAN, A MINDENNAPOKBAN IS HASZNOS

Kicsit a mindennapi használatra is térjünk ki, ugyanis bár sportóráról van szó, de azért kellően tetszetős külsőt kapott, hogy ne csak a teremben vegyük fel, hanem napközben is a karunkon lógjon. A mindennapi használatnál a legtöbbek számára az értesítések kezelése a leglényegesebb funkció. Ez viszont sajnos még mindig nincs a legjobban megoldva, mert bár kezeli az összes ékezetet a rendszer, de azon kívül, hogy megjeleníti az üzenetek és e-mailek első pár sorát, mindenféle csoportosítás nélkül kapjuk meg azokat. Ráadásul egy ilyen szép kijelzőn már meg lehetne jeleníteni a chat másik végén lévő ember képét, tökéletesen alkalmas rá a hardver.

Nyilván az nem elvárás, hogy egy virtuális billentyűzeten választ gépeljünk, de az egy kicsit fájó pont, hogy semmilyen opció sincs előre beállított válaszok küldésére vagy akár csak az értesítések csoportosítására. Egyetlen opció van, törölni azokat. Amelyek egyébként a telefonon ugyanúgy olvasatlanként vannak jelen, nem szinkronizálódik ez a telefonnal, még Huawei telefonokkal sem – ez 2020-ban már egy kicsit kevés. A hívásokat csak elutasítani lehet, felvenni nem, illetve ezekre sem lehet előre megírt válaszüzeneteket küldeni.

SPORTRA TERVEZVE

Alapvetően a GT2e sportolásra lett tervezve, minden részlete ehhez mérten lett megalkotva, a kialakítása és funkcionalitása is erre lett kitalálva. Mindez természetesen nem csak abban nyilvánul meg, hogy méri a pulzusunkat és a teljesítményünket, hanem egy elég impozáns előre telepített listából lehet kiválasztani, hogy éppen milyen típusú edzést végzünk és az eszköz megpróbálja ehhez mérten elemezni az adatokat.

A teljesség igénye nélkül az edzések listája: Futóedzések 13 edzéstervvel, szabadtéri, beltéri és terepfutás, szabadtéri és beltéri séta, szabadtéri és beltéri kerékpár, spinning, medencés és nyílt vízi úszás, mászás, hegyi túra, triatlon, elliptikus tréner, evezés és általános edzéskövetés. Ezek pontosan azok az edzések, amelyeknél többnyire használható az okosóra edzés közben és a GT2e tökéletesen hozza is, amit ilyenkor elvárunk. Pontosan méri a pulzust, jelzi, hogy éppen milyen intenzitású az edzésünk (bemelegítés, zsírégetés, aerob, anaerob, stb.), amiről aztán a Huawei Health alkalmazásba szinkronizálva az adatokat még több infót is megtudhatunk. És ezek az edzéstípusok csak a jéghegy csúcsát jelentik, tetszőlegesen hozzá lehet adni többet is, kb. százféle edzéstípus érhető így el előre programozva.

Azt azért le kell szögezni, hogy egy ilyen méretű okosóra leginkább kontaktmentes, cardio és vízi edzésekre lett kitalálva, mert olyan sportok közben, ahol bármilyen kontakt is van (kosárlabda, foci, röplabda, stb.) inkább hátráltató tényező a mérete miatt. Ha rápattan a labda, akkor az megváltoztatja a röppályáját vagy ütközésnél összeakadunk valakivel, de még lehetne sorolni az indokokat. Ezek a sportok nem is nagyon vannak a választási lehetőségek között, ezt a Huawei-nél is felismerték. Edzőtermi edzéshez sem különösebben ajánlott, mert a csukló különböző hajlításait a gyakorlatok közben gátolja és kellemetlen érzés viselni. Arról nem is beszélve, hogy a pulzust is eléggé alulértékeli ilyenkor, egy Honor Banddel és a klasszikus pulzusméréssel összemérve teljesen más értékeket kaptam, jóval magasabb pulzustartományt, mint amit a GT2e mért és mivel tudom mennyire intenzív edzéseket szoktam csinálni, így a pulzustartományomat is tudom, hol szokott lenni.

ÜZEMIDŐ

Ez is egy nagyon kellemes, piros pontot érő része a GT2e-nek, hiszen normál használat mellett (napi használat, heti 2-3 edzés) is majdnem 2 hétig bírja a kütyü. Nyilván ehhez hozzátartozik az is, hogy a képernyő ébresztése csak karmozdításra történik, ami egyébként kicsit véleményes, mert pontosan úgy kell a csuklónkat mozdítani és fordítani ahogyan azt a Huawei-nél megálmodták, hogy felébredjen, ezen még lehetne kicsit finomítani. A mostani okosóra felhozatalban ezzel az üzemidővel nagyon előkelő helyet foglal el, az ilyen tudással és specifikációval rendelkező órák között pedig a TOP5-ben van.

VERDIKT

A több mint 3 hetes aktív tesztelés elég sok mindent elárult a GT2e-ről, de leginkább azt, hogy egy nagyon jól összerakott darabról van szó, néhány olyan résszel, amin kellene még fejleszteni. A sportfunkciók garmadája tökéletesen kielégít minden igényt, bár nem minden sporthoz ajánlott. Cardio sportokhoz remek választás, de úgy gondolom, hogy még akár mindennapi használatra is abszolút megfelel és nem okoz csalódást. Kényelmes, sportos viselet, de nem üt el a mindennapi szettjétől az embernek. Az üzemidő világbajnok, sokan keresik azt egy okosórában, hogy ne hetente kelljen a töltőre csatlakoztatni. A kijelző gyönyörű még mindig, de sokkal többet ki lehetne hozni belőle pár apró fejlesztéssel. Összességében, ha valaki egy olyan okosórát keres, amit kicsomagol, feltölt és már mehet is edzeni vele, mindeközben pedig az utcán is büszkén viselheti, akkor a GT2e a tökéletes választás neki, ráadásul a legtöbb kereskedőnél bruttó 45 ezer forint környékén mozgó árcédulájával a GT2-nél jó pár ezer forinttal olcsóbban is lehet beszerezni.