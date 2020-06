Az 5G-vel tényleg irreleváns lesz a vezetékes net?

A mobilnetet megosztó otthoni, irodai, netán hordozható routerek (MiFi-k) egyáltalán nem számítanak újdonságnak a piacon, többek közt szolgáltatók kínálatában is meg lehet találni ezeket az eszközöket, ám a technológia egészen mostanáig nem tette lehetővé, hogy a vezeték nélküli elérésekkel minden szempontból kiváltható, helyettesíthető legyen egy vezetékes hozzáférés. Még ma sem vagyunk ugyan teljesen ott, de az 5G megjelenésével, a már most rendelkezésre álló hatalmas kapacitással és rugalmas architektúrával a fixed-wireless access (FWA) felhasználási terület új értelmet nyerhetett. A Huawei legerősebb 5G-s routere, a meglehetősen botcsinálta nevű "5G CPE Pro 2" egy felkészült szolgáltatóval karöltve már az 5G-korszak hajnalán képes megingatni akár a gyorsabb vezetékes szélessávú hozzáférések pozícióját is.

NIX VEZETÉK

A tavasz elején megjelent Huawei 5G CPE Pro 2 nevéből eredően már egy második generációs eszköz, elődje, az 5G CPE Pro tavaly februárban, a barcelonai Mobile World Congress idején debütált. Az új generációs CPE (Consumer-Premises Equipment) alapvetően három lényeges pontban különbözik az elődtől: Egyrészt négy helyett immár tizenegy 5G-s frekvenciasávon képes kapcsolatot felépíteni, ezzel gyakorlatilag a teljes, 6 GHz alatti sávtartományt lefedve. Az új modell ezzel párhuzamosan támogatja a vivőaggregációt, így a downstream elméleti maximális sávszélessége 1,65 Gbps-ről 3,6 Gbps-re ugrott. Végül a Huawei 5G CPE Pro 2-nél új Wi-Fi vezérlő is került a fedélzetre, mely támogatja a legújabb, Wi-Fi6 technológiát is. Az új eszköz lelke mindazonáltal maradt a Huawei tavaly év elején bejelentett multi-mode chipje, a Balong 5000.

Az eszköz dizájnját elnézve úgy látszik, a routereknél is igazzá válik lassan a mobiltelefonok piacára régóta álló mondás, miszerint nincs új a nap alatt: A Huawei 5G-s routere hasábszerű alakjával mintha csak szakasztott mása lenne az Apple Airport Extreme-nek, bár azért itt-ott felfedezhetők eltérések. A dobozka ezzel sokkal inkább illik a legtöbb otthon vagy iroda berendezési tárgyai közé, az elején található négy LED pedig akár ki is kapcsolható, hogy még kevésbé váljon tolakodóvá a jelenléte.

Hogy az eszköz már az FWA filozófia alapján készült, azt jól mutatja, hogy a hátulján az otthoni/kis irodai routereken megszokott 4 db vezetékes GbE port helyett csak kettő található, ebből az egyik egyébként vezetékes WAN portként is bevethető - legalábbis a rajta lévő felirat szerint, mert mi ahogy rácsatlakoztattuk a kábelmodemünket, a router kezelőfelülete merevre fagyott és nem volt többé hajlandó az együttműködésre. De minek is vezetékes WAN port, ha ott vannak a gigabitek a levegőben?

A router hátulján egyébként még tápcsatlakozó és egy telefonaljzat került, utóbbi elvileg lehetőséget ad a konvergens szolgáltatóknak arra, hogy a vezetékes telefonszolgáltatásukat is 5G-re tereljék. A SIM foglalat a router aljára került, az 5G CPE Pro 2 nem túl meglepő módon nanoSIM-et fogad. Itt található még egy bekapcsológomb és a reset mikrokapcsolója is. Ezzel a csatlakozók és bővítési lehetőségek sora ki is merült, nincs tehát sem USB port a média- és nyomtatómegosztáshoz, sem SD-kártyahely a hálózati háttértár funkcióhoz. A hozzánk került típushoz külső antennát sem lehet csatlakoztatni, a routernek ugyanakkor létezik olyan variánsa, melynek van antennacsatlakozója, és a Huawei árul is hozzá kültéri antennát arra az esetre, ha a falak túlzottan nagy akadályt képeznének a jel számára.

IRÁNYÍTÓKÖZPONT

A Huawei 5G CPE Pro 2 beüzemelése gyerekjáték, a SIM-kártya behelyezését követően lényegében már csak egy közeli konnektort kell keresni a tápegységnek, és kevesebb mint egy percen belül a router üzemkész. A mobilhálózati kapcsolatok felépüléséről az előlapon lévő LED-ek tájékoztatnak, ezen felül egy hangulatos kék fény dereng a router alsó peremén, ha esetleg kétségeink lennének afelől, hogy be van-e kapcsolva az eszköz. Az első üzembe helyezéshez elég egy okostelefon, melyre telepíteni kell a Huawei saját vezérlőalkalmazását, amiből a telepítési folyamat könnyűszerrel levezényelhető. A webes felülethez később is csak akkor kell nyúlni, ha bizonyos hálózati és biztonsági beállításokat szeretnénk konfigurálni, elérni.

Az eszköz amúgy nagyjából olyan, alapvető routerfunkciókat kínál, melyek mindegyik másik, kommerszebb vezetékes Wi-Fi6 routernél megtalálhatók, vagyis senki ne számítson szofisztikált, DPI-alapú forgalomanalízisre és szűrésre, QoS-beállításokra, netán VPN-szerver funkcióra, van viszont alap szülői felügyeleti modul, vendéghálózat, VPN-kliens üzemmód és DDNS-támogatás, bár a router ezzel együtt sem menedzselhető a mobilappal kívülről, legfeljebb webböngészőből.

A Huawei 5G-s routerének tehát nem az adminisztrációs felület az erőssége, sokkal inkább az a Balong 5000 chipset, melynek teljesítményét jól szemlélteti, hogy aktív hűtést is kapott. Folyamatos rádióforgalom esetén alig hallhatóan észrevehető a kis ventilátor duruzsolása - de ez a tapasztalatok szerint átlagos irodai, otthoni környezetben egyáltalán nem zavaró (a gyártó szerint a zajszintje 30 dB). Az 5G CPE Pro 2 ott villantja meg tehát valódi tudását, ahol 5G-s hálózati kapcsolat is elérhető, szerencsére a HWSW irodája ilyen helyen található, így a beüzemeléskor behelyeztünk egy 5G-képes szolgáltatással felruházott telekomos SIM-et, és nekiálltunk a gigabitek hajszolásának.

Mielőtt bárki önfeledten rárontana a speedtest.net -re, netán az NMHH szélessáv mérő oldalára, a szélessáv.net -re, érdemes kitesztelni, hogy pontosan hol is lehet a megfelelő helye a routernek, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy a régi vezetékes router mellett, a rackszerkrényben van a legjobb térerő. A szolgáltatók által - beleértve a Telekomot - jelenleg széles körben használt 3,6 GHz-es úttörő 5G sávnál a jelveszteség beltéren a falak anyagától és számától függően igen jelentős lehet, szerencsére a router segít nekünk a megfelelő helyszín felkutatásában, egy erre a célra létrehozott mérőfelületen, mely a lakás vagy az iroda különböző pontjain tapasztalható vételi karakterisztikát vázolja fel. Előny, hogy az ideális helyszín megtalálásához a kábelezés hiánya miatt ezúttal már egyáltalán nem kell kompromisszumot kötni.

FÉL GIGABIT A LEVEGŐBEN

A Huawei 5G CPE Pro 2-be épített antennák nyereségéről sehol nem találtunk információt, de a tapasztalat azt mutatja, hogy az irodán belül alapvetően konstans volt a vétel, ami jó jel mind az eszköz, mint a Telekom rádiós hálózatának képességeit illetően. A routerrel természetesen elvégeztünk több tucat 5G-s sebességtesztet, mind Wi-Fi, mind Ethernet hálózati összeköttetésen keresztül, ezek eredménye időszaktól függően letöltési irányban tipikusan 250 és 500 Mbps között, feltöltési irányban pedig konstans 30 Mbps körül alakult. Bár a használt 5G-s hálózat teoretikus maximum áteresztőképességéhez, az 1 Gbps-hez képest ez jelentősen elmarad, a frekvenciasáv karakterisztikáját figyelembe véve mindez kifejezetten jó eredménynek számít, 4G-s kapcsolat esetén ezek gyakorlatilag már elérhetetlen távlatoknak bizonyulnak.

A hálózat sávszélesség-korlátját tapasztalataink szerint itt már elsősorban a Wi-Fi-n csatlakozó kliensek képességei és az eszköz valamint a kliensek közti távolság (na meg a köztük lévő falak és födémek száma) határozza meg elsősorban. A Huawei 5G CPE Pro 2 "Gigahome" nevű Wi-Fi rádiója ezen a téren méréseink szerint alapvetően nem nyújt kiemelkedő teljesítményt, az 5 és a 2,4 GHz-es jelszint teljesen párban van a referenciaként használt TP-Link Archer C7 v4.0-s routerrel. A vezeték nélküli LAN lefedettségét mesh rendszerben lehet növelni, a Huawei ezt Link+ -nak nevezi, bár a weboldalon HiLink Mesh-ként hivatkozik rá, hozzátéve, hogy a router a 802.11s szabványt csak későbbi szoftverfrissítéssel fogja ismerni.

Összességében a Huawei 5G CPE Pro 2 megfelelő szolgáltatással megtámogatva rendkívül erős csomagot kínál azok számára, akik szabadulni akarnak a vezetékektől. A rendszer ugyan a legmodernebb, optikai elérésekre nem alternatíva, de a HFC-, pláne az xDSL-alapú csatlakozások technológiai szempontból már most, az 5G-korszak hajnalán nagy biztonsággal kiválthatók vele. Az eszköz, illetve a technológia széles körű, gyors elterjedésének két gátja lehet: Az egyik a bekerülési költség, ami a Huawei 5G-s routere esetében alsó hangon 450 euró, a másik pedig a mobilhálózatok 5G-érában sem végtelen kapacitása, ami érthető okokból óvatos duhajjá teszi a szolgáltatókat.

Külföldi (német és angol) példák ugyanakkor azt mutatják, hogy egy ilyen méregdrága CPE-nek is van helye a kínálatban, a piacon pedig mindig lesz egy vagy két olyan operátor, melynek érdekében áll majd vezetékes technológiát kiváltó, helyhez kötött internetelérést nyújtani 5G-n keresztül. Hazánkban ilyen operátor egyértelműen a vezetékes lábbal nem rendelkező Telenor, de a konkurencia régi primer körzeteiben jelentős felhasználói bázissal nem rendelkező Vodafone-nak is egyszerűbb lehet egy ilyen routert adni az előfizető kezébe ahelyett, hogy városok százaiban hozzáfogjon az utcák felásásához vagy a légkábelek kihúzásához.