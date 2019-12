Kipóbáltuk: Cat S52

Csinosabb páncéllal célozza meg az urbánus közönséget a strapatelefon - az ellenálló kialakításért cserébe ugyanakkor a teljesítményből kell áldoznia a vásárlóknak.

A Cat telefonokkal leginkább a hasonló márkajelzést viselő munkagépek környékén találkozhatunk: a Bullitt Group által gyártott, vaskos, strapabíró készülékek célkeresztjében érthető módon a komolyabb fizikai igénybevételt ígérő környezetek állnak, ahol egy hagyományos okostelefon rövid úton első-hátsó üvegborításán egyaránt pókhálómintával gazdagodna.

Persze a betört kijelzőkért nem kell építkezéseket vagy épp gyártóüzemeket végigjárni, a legtöbben valószínűleg egy átlagos metrózás során is találkoznak egy-két szebb napokat is látott készülékkel - rossz esetben a saját zsebükben. Éppen ezért a gyártó úgy gondolta, a Cat brand alatt megjelenő telefonok strapabírását az irodákban és a városi környezetben is érdemes lehet kamatoztatni, persze az új miliőhöz illő köntösben. Ennek eredménye lett a Cat S52, amely a gyártótól jól ismert, ellenálló felépítést viszi el egy letisztultabb, vékonyabb készülékházba.

KARCSÚBB, DE LE SEM TAGADHATNÁ, HOGY BÍRJA A GYŰRŐDÉST

Az S52-t persze így sem fogja senki összekeverni az utcán valamelyik fősodorbeli készülékkel: erről az elődeinél jóval karcsúbb telefon nyers, csavarokkal körbetűzdelt alumíniumkerete, és gumis tapintású, alsó harmadában átlósan bordázott hátoldala gondoskodnak. Noha a készülék a maga 9,7 milliméterével számottevően vékonyabb, mint a vaskos, 13 milliméteres Cat S61, megvágni azért nem fogjuk vele a kezünket - aki szereti, ha a mellényzsebben is észrevétlenül meglapulhat okostelefonja, és a tokok gondolatától is irtózik, nem ez lesz a számára legalkalmasabb készülék. Akinek viszont nincs kifogása a telefon szilikontokba csúsztatása ellen, annak az S61 nem érződik majd különösebben vaskosnak - ráadásul itt nem is lesz szükség külön védőtok használatára.

A telefon kézbe fogva egész biztosan az egyik legfrissítőbb élmény a piacon: az ember kezébe végre nem egy törékeny, csúszós üvegburkolat lapul, hanem egy jó fogású, strapabíró, gumis tapintású hátlap (amely már-már a Nexus 5-öt idézi), illetve a már önmagában is biztonságérzetet adó alukeret. Utóbbin bal oldalon egy fedlap mögött helyezkedik el a SIM és a memóriakártya tálcája, amelyek előhalászásához nincs szükség tűre, elég a tálca szélét körömmel megfogva kicsúsztatni azt a készülékből. A telefon alján USB-C aljzatot találunk, tetején pedig a továbbra is ott a kedvelt, 3,5 milliméteres audio-jack. Utóbbi két csatlakozó már nem kapott lezárható fedlapot, ugyanakkor ez nem csorbít az eszköz IP68-as víz- és porállóságán - a készülék 1,5 méterrel a víz alatt fél órát is használható. Összességében tehát a gyártótól megszokott módon egy rendkívül masszívan összerakott, kellemes készülékről van szó, igaz, az a funkció oltárán feláldoz néhány manapság trendi formai elemet.

Az ujjlenyomat-olvasót például a készülék hátlapján találjuk és nem a kijelző alatt, illetve maga a panel is aránylag vaskos kereteket kapott mindkét oldalon - de legalább nem lóg be notch a kijelző tetején. Az IPS kijelző fényereje egyébként kifejezetten erős, napsütésben is jól olvasható rajta a megjelenített tartalom. A panel fölött a szokottnál vastagabb védőüveg húzódik, ez ugyanakkor nincs negatív hatással a felhasználói élményre, inkább plusz biztonságérzetet nyújt a telefon strapabírósága terén. Utóbbiról pedig a készüléknek szokás szerint papírja is van, egész pontosan a MIL 810G szabványnak felel meg, magyarán másfél méteres esést is kibír, kemény felületre. Amennyiben ilyen körülmények között mégis megsérülne a telefon arra a gyártó garanciája két évig kiterjed.

A BORÍTÁS IZMOS, A VAS KEVÉSBÉ

A motorháztető alatt már kissé fájdalmasabbak a kompromisszumok: a készülék egy a mára már őszülő halántékú Cortex-A53 magokra támaszkodó, Mediatoek Helio P35 lapkával és 4 gigabájt RAM-mal operál, ami érződik is az okostelefon teljesítményén. Félreértés ne essék, az eszköz megbirkózik a mindennapi használat során felmerülő feladatokkal, ugyanakkor közel sem olyan gördülékenyen, mint azt akár egy tavalyi csúcskategóriás hardver tenné. Az alkalmazások átvezető animációi, illetve a multitasking néha meg-megakadnak, 5-6 app között váltogatva pedig megesik, hogy az egyiket már újra betölti a készülék. Mindez ugyanakkor megszokható volt és nem okozott problémát a mindennapi használat során, de érdemes számolni vele, hogy az eszközben egyértelműen nem csúcshardverrel van dolgunk.

A készüléken Android 9 fut, e cikk keletkezésekor októberi biztonsági frissítéssel - a gyártó ígérete szerint ugyanakkor az Anrdoid 10 is megérkezik majd az S52-re. A HWSW kérdésére a vállalat korábban azt is elmondta, bár az S52 egyelőre nem került fel az Android Enterprise Recommended programban ajánlott telefonok listájára, annak minden kritériumának megfelel, így nem kizárt, hogy a későbbiekben hivatalosan is bővül majd vele a Google ajánlott modelljeinek lajstroma.

A felület a gyártótól megszokott módon a vanilla Androidot idézi, a Pixel modellekre hajazó alkalmazásindítóval, amelynél alulról húzhatjuk fel az appfiókot, illetve a keresősávot is lent találjuk. A navigációs sáv is "pixeles" lett, noha a beállítások között lehetőség van visszaállítani a klasszikus navigációs ikonokat. Ugyanakkor előbbi megoldás is érdekes, annál a vissza gomb megmarad, a multitasking funkció viszont a középső, lapos home ikonról felfelé húzva érhető el - ez az alkalmazásindítóban néha összeakadhat az appfiókkal. A megoldást ne keverjük össze a teljesen gesztusalapú navigációval, itt ugyanis továbbra is le kell nyúlni a képernyő aljára minden funkcióért - személyes tapasztalataink szerint ez a kialakítás nem ad lényegi előnyt a hagyományos navigációs sávval szemben.

Előre telepített appokból tolerálható mennyiséget találunk a telefonon, a CAT Toolbox alkalmazása a gyártó webes felületére továbbít, ahol további, a strapabíró telefonok vásárlói számára érdekes appok között válogathatunk, mint a Runkeeper vagy épp az Endomondo - ezekre bökve pedig az appok Play Store oldalaira jutunk. A Support app ugyancsak a cég webes támogatási oldalára visz. Felkerült még a készülékre az irodai OfficeSuite app, valamint az Instagram, a File Commander fájlkezelő, a szokásos Google appok, a Whatsapp, sőt, a Zello walkie-talkie alkalmazás is. Mindezek mellett a kezdőképernyőn egy sor közösségi app telepítőhivatkozása ott van, ezeket azonban figyelmen kívül hagyhatjuk.

(NAPPAL) MEGLEPŐEN JÓ KAMERA

A készülék hátoldalára egyetlen kamera jutott, cserébe amögé igyekezett egy kifejezetten izmos szenzort ültetni a gyártó, egy Sony IMX363 érzékelő formájában. A 12 megapixeles szenzor a kamerabajnok Google Pixel készülékekben is megtalálható, persze a keresőóirás híres szoftveres funkcióival alaposan felturbózva. A Cat márkát gondozó Bullitnak is korrekt kamerát sikerült építenie a szenzorra: igaz itt sem érdemes a csúcsmodellekkel versenyre kelő képminőséget várni, az eszköz határozottan jobb fotókat lő, mint amire a középkategóriában számítanánk.

Nappali fényviszonyok között a képek kifejezetten szépek, erősebb háttérfénynél sem égnek ki, a színek is élénkek - de továbbra is természetesek, nem kapjuk azt a túlszaturált hatást, mint sok más készülék esetében. Előnytelen megvilágításnál, éjszaka már nem ilyen jó a helyzet, a fotók ilyenkor stabilizáció híján könnyen elmosódnak, és a képzaj is jól kivehető a képeken, amit a szoftver próbál kompenzálni - sokszor olajfestményszerű végeredménnyel. Kis igyekezettel ugyanakkor sötétben is összehozhatók vállalható fotók az eszközzel, kifogástalan éjszakai teljesítményre ugyanakkor nem érdemes számítani.

Az akkumulátor a maga 3100 mAh-s kapacitásával érezhetően kisebb, mint az elődök 4000 mAh-t jócskán meghaladó telepei, panaszra ugyanakkor nem ad okot, kis odafigyeléssel az akkuból két nap üzemidő is kisajtolható. Másfél napot pedig erőfeszítés nélkül végigdolgozik a telefon, ami kifejezetten impresszív teljesítmény az alapos fogyókúrára fogott készülékházat elnézve.

HA A STRAPABÍRÓSÁG FELÉ DŐL A MÉRLEG

A Cat S52 egyértelműen a brand zászlaja alatt megjelent eddigi legcsinosabb modell, az extravagánsabb megjelenésért ráadásul a strapabíróságból sem kell áldozni. A motorháztető alatt hozott áldozatok viszont sokaknak már fájdalmasak lehetnek, főleg hogy a készülék bruttó 180 ezer forintos ajánlott fogyasztói árának közelében már csúcsvasat is vásárolhatunk - igaz jóval törékenyebb csomagolásban. Aki tehát sorozatosan végzi ki telefonjait a konyhakövön, vagy csak városi munkája mellett gyakran jár túrázni, vagy egyéb olyan helyeken, ahol a készülék fokozott veszélynek van kitéve, annak érdemes lehet megfontolni a befektetést, persze ha sikerül lejjebb tornázni a csúcsteljesítményre vonatkozó elvárásokat.