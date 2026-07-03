A frontendes szakma tündöklése és alkonya

2010 után az Angular, majd a React megjelenésével a backend- és a frontend-fejlesztés kompetenciaterületként egyre inkább elvált egymástól. A frontend-fejlesztés a tesztelés mellett az IT egyik legnépszerűbb belépési pontjává vált, és a kereslet csúcsán az egyik legjobban fizető szakterületnek számított.

Az elmúlt évek költségcsökkentési törekvései és az AI megjelenése nyomán azonban a kereslet jelentősen visszaesett, és folyamatosan csökken a dedikáltan frontendes szakemberek iránt. Az új kulcsszó a full-stack. A frontendesek nincsenek könnyű helyzetben: míg backendes irányból számos specializáció felé lehet továbblépni, addig frontendes oldalról jóval korlátozottabbak a lehetőségek.

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