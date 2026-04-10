Szerző: Bőle György

2026. április 10. 10:52

Az AI erősokszorozó egy rutinos security szakember kezében

Az AI nem csak a szoftverfejlesztésre van hatással: új sorozatunkban végignézzük, hogyan hat az informatika más részterületeire. A 78. kraftie adásban a DevOps után az IT-biztonsággal folytatjuk.

Az IT-biztonsági szakma régóta használ gépi tanulási megoldásokat a napi munkában, nem meglepő, hogy az AI-t is gyorsan adoptálta az eszköztárába, sőt, igazi force multiplierként tekint rá. A folyamatot pedig a napokban beharangozott Claude Mythos modell még tovább billentheti, hiszen az IT-biztonság forradalmát ígéri - egyelőre papíron.

A pálya azonban nem egyformán lejt, mert míg a védelmet sok szabályozás lassíthatja, addig a támadókat maximum a nem létező gátlások. Ennek megfelelően az AI technológiák gyakorlati felhasználása egyelőre nem túl demokratikus. Mindez azonban tanulásra nem vonatkozik, hiszen az AI sokat segíthet minden security szakembernek a tanulásban, és inspirációt nyújthat még a legtapasztaltabbaknak is. Arról azonban már megoszlanak a vélemények, mennyire válthatja ki mindez a stabil szakmai alaptudást, lehet-e IT-biztonsági karriert építeni pusztán AI-ra alapozva. Veres-Szentkirályi Andrással (Silent Signal) és Ottucsák Józsival (Diligent) beszélgettünk.

