A ChatGPT ír, a főnököd meg sír

A generatív AI-toolok korában nehéz olyan munkavállalót találni, aki legalább egyszer ne próbálta volna ki, milyen megkönnyíteni a saját dolgát a ChatGPT-vel, Claude-dal vagy a Geminivel, de az árnyékban dolgozó „munkatárs” komoly bajt is hozhat a szervezetre. A belépési küszöb gyakorlatilag ma már egy böngésző. Az AI ugyan segíti a munkát, de ha nincs kontroll, sem mérhetőség, akkor a használat egyéni szinten történik, így az üzleti érték sem látható rendszerszinten.

Az Alerant által készített éves IT technológiai körkép 2025-ös kiadása először taglalta a generatív AI jelenlétét a magyar vállalkozások működésében. A kutatás egyik fő megállapítása, hogy az AI csak akkor válhat stratégiai erőforrássá, ha kikerül a „shadow” státuszból. De mit is takar a „shadow AI” fogalom, mi a helyzet hazai fronton? Kinek a felelőssége szabályozni a vállalatban, hogyan lehet egyáltalán? Mi lesz a biztonsággal, és kinek a feladata megérteni, mire jó az AI? Mi az isten az a „RAG" és miért lehet megoldás? Ezeket a kérdéseket bontottuk ki a jelentés kapcsán az Alerant Technical Leadjével, Jagusztin Lászlóval és Darmai Gábor ügyvezető igazgatóval.

