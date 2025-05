Mire költ egy kiberbűnöző?

A hackerek régen Lamborghinikkel dicsekedtek a figyelemért – ma már sokkal inkább üzleti szemlélettel állnak a bűncselekményből származó bevételekhez: startupokat, éttermeket akár programozóiskolákat indítanak. Ez az egyik legfontosabb megállapítása a Sophos X-Ops kiberbiztonsági szakértők friss tanulmányának.

Az elemzés kimutatja: a kiberbűnözők tudatosan fektetik be illegálisan szerzett nyereségüket valós vállalkozásokba – gyakran legális látszatot keltve –, de egyre inkább hosszú távú, stratégiai befektetésként is. Munkáltatókká, üzletemberekké és befektetőkké válnak, és így láthatatlanabbak, mint valaha.

A kutatás eredményeiből Szappanos Gáborral, a Sophos kiberbiztonsági szakértőjével szemezgettünk.

