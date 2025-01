Maga alá gyűri-e a Metát a MAGA?

Mark Zuckerberg január 7-én egy hosszú interjúban számos olyan, a Meta platformjait érintő jövőbeni vagy éppen azonnal életbe lépő változásról számolt be, melyek a cég teljes pálfordulását mutatják több, korábban képviselt érték vagy eszme kapcsán.

A mögöttes indíttatásra keressük az okokat ebben a podcastben vendégünkkel, Dr. Ződi Zsolttal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Információs Társadalom Kutatóintézetének kutatóprofesszorával, aki régóta figyelemmel kíséri az óriásplatformok működését és tisztában van annak racionalitásával.

Valóban elárasztja a szemét a Facebookot, ha eltűnnek a tényellenőrök? Hogyan működik az a közösségi moderáció, amit a Meta be kíván vezetni a tényellenőrök helyett? És mit szólnak mindehhez a hirdetők? Többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ az 53. jubileumi Weeklyben.

