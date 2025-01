One: nem kérdés, hogy piacvezetők szeretnénk lenni

Január végén lesz két éve, hogy lezárult a Vodafone Magyarország akvizíciója, az új többségi tulajdonos, a 4iG Nyrt. pedig szinte napra pontosan a kétéves jubileumra tett rendet a sakktáblán azzal, hogy végére ért a távközlési érdekeltségek integrációjának a One márka bevezetésével.

Ebben az adásban Bányai Tamást, a One Magyarország vezérigazgatóját faggattuk Számival többek között arról, hogy milyen út vezetett el a márkaváltásig, hogy mekkora terhet jelentett, illetve jelent a Vodafone-örökség cipelése, illetve milyen fejlesztési tervek vannak a cégnél.

A podcastből azt is megtudhatod, hogy miként tekint a magyar távközlési piacra a vállalat, illetve beszélt-e már Tamás Rékasi Tiborral, az első számú konkurensnek számító Magyar Telekom vezérigazgatójával.

