A fenntartható internet tragédiája

Az internet sokféleképpen "romolhat el". Például átvághatja a kábelt egy földmunkagép, valamilyen szolgáltatói rendszerhiba miatt leállhat az adatforgalom, de akár az előfizető oldalán is lehet a probléma oka.

Aztán vannak olyan esetek, amikor a hirtelen megnövekvő adatforgalomra nincsenek felkészítve a szolgáltatók hálózatai, ami torlódáshoz, végső soron pedig a szolgáltatás minőségének csökkenéséhez vezet.

Ha pedig utóbbi konstans jelentkező probléma, felmerülhet a kérdés, hogy a kiugró adatforgalom elvezetésének költségeit kinek is kellene állnia - ez pedig további, kínzó kérdésekhez vezet.

Ezen dilemmázik most az európai szakpolitika és jó néhány multinacionális telekommunikációs vállalat, miközben a problémát az átlagembernek rendkívül nehéz elmagyarázni. Mi most mégis kísérletet teszünk rá Dr. Balogh Virág, a Telekom Regulatory CoE Leadjével (hogy ez pontosan mit takar, nyilván kiderül az adásból) és Miszori Attilával, az Internet Szolgáltatók Tanácsa (ISZT) elnökével.

