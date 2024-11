Kell-e temetni a Windows 10-et?

Évek óta, még a Windows 11 megjelenését megelőzően tudni lehetett, hogy a Windows 10 általános termékfrissítési ciklusa 2025. október 14-én lezárul. De mit jelent ez pontosan az egyéni felhasználókra vagy a cégekre nézve?

Egyáltalán, van-e annak realitása, hogy a rendszert az eredeti terveknek megfelelően a süllyesztőbe küldik, miközben a piaci részesedése még most is 60% feletti? Mi lesz a nem frissíthető PC-k sorsa, illetve van-e valamilyen kerülőút, amivel elkerülhető, hogy egyébként jól működő gépek százmilliói végezzék - jobb esetben - e-hulladékként? Van-e már pánik üzemeltetői körökben?

Ezekről a kínzó kérdésekről beszélgettünk ebben a Weeklyben Deim Ágostonnal, a Mindinfo tulajdonosával, aki egyben a Kockaképző oktatója és számos üzemeltetővel kapcsolatban áll.

