Mit adott nekünk a GSM?

A Global System for Mobile Communications vagy Groupe Spécial Mobile, aka GSM talán az utolsó olyan technológiai vívmány, mely Európából indulva meghódította a világot. A digitális rádiótelefon-hálózat éppen harminc éve érhető el hazánkban kereskedelmi szolgáltatásként, miközben egyes országokban már ki is vezették az operátorok a technológiát.

Ebben az adásban az első GSM-szolgáltatások indulásáról, illetve a hálózatok evolúciójáról és a hardver mellett a szoftver szerepéről beszélgettünk meghívott vendégeinkkel, Koller Györggyel, a Yettel Magyarország műszaki vezérigazgató-helyettesével, és Charaf Hassannal, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékánjával.

