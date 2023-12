Tényleg vesztésre állunk a csalókkal szemben?

Csak az idei évben eddig óriási összegű kárt okoztak az adathalász támadások a magyar bankszámlatulajdonosoknak, a növekedési trendnek pedig úgy tűnik, nem lehet megálljt parancsolni.



A csalók egyre agyafúrtabb módszerei még a legéberebbek figyelmét is elaltatják olykor, de van-e rá esély, hogy az átlagembert érő adathalász támadásokat a jövőben kivédjük, és ha igen, hol kell kezdeni ezt a védekezést?



Többek között erről beszélgettünk vendégeinkkel, Makay József kiberbiztonsági szakértővel és Solymos Ákos IT-biztonsági tanácsadóval, a Quadron oktatási vezetőjével.



Az adásban elhangzott cikkek, videók, tartalmak a Discord csatornánkon érhetők el, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval. Adásainkat megtaláljátok a SoundCloudon, a Spotify-on, az Apple Podcasten, a Google Podcasten.