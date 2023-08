Nem az EU, a fájdalom hozza el a security szakmák reneszánszát

Két vendégünkkel, Erdei Csabával és Pfeiffer Szilárddal kitárgyaltuk az új direktívát, mely sok ezer hazai cég idegeit fogja borzolni a következő egy évben, de utána is. Karrier podcast révén természetesen arra is próbáltunk előrejelzést adni, hogy vajon megnőhet-e az értéke, a megbecsültsége a security tudásnak, érdemes-e erre felé navigálni. Abban egyértelmű konszenzus volt a beszélgetés során, hogy tarthatatlan a helyzet, az IT növekedésével együtt a biztonság a legkevésbé sem skálázódott. Robbanás és reneszánsz is biztosan lesz, csak nem tudni mikor.

