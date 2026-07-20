Változó széljárásnak köszönhetően előzte az Apple az Nvidia-t

Habár a lufi kidurranásáról egyelőre szó sincs, a mesterséges intelligencia szegmens úttörőit körüllengő befektetői hangulat érezhetően kezd egyre visszafogottabbá válni, melynek egyik fontos mérföldköve volt múlt pénteken, hogy az Apple cégértékben beérte, illetve rövid időre meg is előzte az Nvidia-t.

Ezzel a rendre rekord pénzügyi mutatókat felmutató Nvidia 2025 júniusa óta tartó regnálása szűnt meg - egyelőre csak rövid időre -, miután a cég papírjainak árfolyama a pénteki kereskedési napot 3,5%-os mínuszban kezdte, ezzel a tőkeérték 4,86 ezer milliárd dollár alá csökkent, miközben az Apple 4,88 ezer milliárd dollár felé emelkedett.

Tőkepiaci szakértők szerint a jelenség hátterében elsősorban az állhat, hogy a mesterséges intelligencia ipar legnagyobb szereplői által folyamatosan gerjesztett őrült költekezési hullám egyre kockázatosabbá teszi a befektetést a szegmensbe, melynek abszolút kulcsszereplője beszállítói oldalon az Nvidia.

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Az Apple beruházási mutatói ezzel szemben jóval konzervatívabban maradtak, mindezt ráadásul úgy, hogy a cég idei termékfrissítésében a korábbiaknál jóval több szerep jut majd az AI funkcióknak, melyekkel régóta adós a cupertinói vállalat. A mesterséges intelligencia alapú szolgáltatásokat ráadásul a korábbi tapasztalatok alapján a várakozások szerint mindenki másnál hatékonyabban tudja majd monetizálni a cég.

Az iPhone-gyártó növekedése idén részben a fentieknek köszönhetően jól láthatóan elszakadt a technológiai ipar nagyjaitól, köztük az Nvidia-étól is:

az Apple papírjainak értéke idén csaknem 23%-ot nőtt a kereskedésben, míg az Nvidia 9%-os növekedést tudott csupán felmutatni.

A társaságnak - melynek vezérigazgatói székét szeptemberben adja át Tim Cook -, ezzel együtt áttételesen is rendkívül komoly kihívásokat jelent az AI-szegmens őrült növekedése, hiszen a memóriapiaci kereslet drasztikus megugrása miatt az Apple költségei is jelentősen nőttek. A cég június végén tette nyilvánvalóvá, hogy ezt részben áthárítja a vásárlókra, ezzel az iPhone-okon kívül gyakorlatilag minden termék árát azonnali hatállyal megemelte a vállalat.

Az új, várhatóan szeptemberben érkező iPhone-ok is minden várakozás szerint drágábbak lehetnek majd az előző szériával összehasonlítva, az ezzel kapcsolatos találgatásokat azonban egyelőre nem kommentálta az Apple.