Rekordbírság repült az AliExpressnek a hamis és veszélyes termékek miatt

Eddig soha, egyetlen e-kereskedőre sem szabtak ki az Európai Unióban akkora bírságot, mint most az Alibabához tartozó AliExpressre, melyet hétfőn 550 millió euróra büntetett unió végrehajtó szerve, az Európai Bizottság.

A határozathozatalt megelőző vizsgálat során a Bizottság feltárta, hogy a kínai kereskedő számos, a digitális szolgáltatások működését meghatározó, Digital Services Act jogszabályban foglalt kötelezettségének nem tett eleget. Így elsősorban nem lépett fel kellően hatékonyan az illegális, veszélyes vagy hamisított termékek forgalmazásával, forgalmazóival szemben.

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A kínai piactér-platformot tavaly júniusban vonta nagyító alá a Bizottság, mely a mostani bírság kiszabása mellett október 20-ig adott határidőt a platformnak arra, hogy működését a hatályos jogszabályoknak megfelelően harmonizálja, ellenkező esetben a decemberben esedékes utóvizsgálatot követően újabb büntetésre számíthat.

Az AliExpress gyakorlata a Bizottság szerint azért is különösen aggasztó, mivel a platform minden kínai versenytársához képest több felhasználóval rendelkezik Európában. Így a megbírságolt online piactérnek tavaly 193 millió, a már szintén vizsgálat alá vont Shein-nek 156 millió, a Temu-nak pedig 130 millió vásárlója volt tavaly.

A mostani bírság a DSA alapján kiszabott büntetések mértékét tekintve is rekordnak számít. A Bizottság tavaly decemberben elsőként az X-et büntette 120 millió euróra, májusban pedig a Temu-ra szabtak ki 200 millió eurós büntetést, vagyis a két korábbi bírság összesen nem teszi ki a mostani határozatban szereplő összegét.