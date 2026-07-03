Főként a Google-re lő a Cloudflare egy új ultimátummal

Az internetes forgalomnak ma már nagyobb részét generálják AI-célú és AI-vezérelte botok (agentek), mint emberek, mely súlyosan fenyegeti számos, főleg tartalomgyártásra szakosodott, reklámokból élő oldal további létét.

Bár a botok szűrésére korábban is léteztek többé-kevésbé hatékony megoldások, ezek használata többnyire hatással van a keresőbotok működésére is, így ronthatják egy oldal keresőtalálati besorolását. A Cloudflare most egy olyan megoldást jelentett be, mely a webhelyüzemeltetők és AI-cégek számára egyaránt fair helyzetet próbál teremteni.

A Cloudflare célja, hogy a jövőben arra ösztönözze azokat az AI-platformtulajdonosokat, melyek egyben keresőszolgáltatást is üzemeltetnek (bár a cég nem mondja ki, nyilvánvalóan elsősorban a Google a célpontja az intézkedésnek), hogy a botok funkcióit válasszák külön aszerint, hogy azok keresőmotorhoz gyűjtenek adatokat, ágensek vezérlik őket vagy éppen AI-modellek betanítása céljából érkeztek az oldalra.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A cég szeptember 15-től új ügyfelei, illetve a meglévő ügyfelek által létrehozott új, reklámokat tartalmazó weboldalainál alapértelmezetten blokkolni fogja a fenti, vegyes célú botokat, illetve azokat is, melyek nem biztosítanak átlátható választási lehetőséget a weboldal tulajdonosainak azzal kapcsolatban, hogy milyen automatizmusok számára kívánják elérhetővé tenni tartalmaikat.

A Google esetében jelenleg a legnagyobb dilemmát az okozza a webhelytulajdonosok számára, hogy a cég első számú botja, a Googlebot egyszerre indexeli a weboldalakat a Kereső számára, illetve ugyanez a bot a Geminit is táplálja adatokkal, illetve olyan szolgáltatások alapjait adja, mint az AI Mode és az AI Overview.

Bár a Google lehetőséget ad arra, hogy csak a Keresőt támogató bot szkennelje az oldalt, ezzel az üzemeltető egyben elveszti annak a lehetőségét, hogy tartalmai megjelenjenek az AI Mode -alapú interakciókban.

A Cloudflare június végén jelentette be, hogy a három legnagyobb böngészőplatformmal karöltve egy új internetes protokollon dolgozik, mely olyan anonimizált digitális tokenekre épül, melyet a böngésző mutat be a weboldalnak a háttérben, miután egy megbízható platform előtte már hitelesítette, hogy a browser mögött valós személy, netán egy általa indított legitim AI-agent áll. Az új módszer elsősorban a kártékony botok forgalmának visszaszorítását célozza.