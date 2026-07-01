Az amerikai T-Mobile is hátat fordítana a VMware-nek

A VMware felvásárlása óta a nagyvállalatok egy része egyre aktívabban keresi a kiutat a Broadcom által kialakított licencelési modell kötelékéből. A brit Tesco június közepén beszélt bővebben arról, hogy jelentősen átalakítja informatikai struktúráját, hogy függetlenedjen a VMware-rendszerektől, miközben jogi harcot is vív a Broadcom ellen. A brit Tesco után most úgy tűnik, hogy az amerikai T-Mobile is a VMware-platform elhagyására készül, miközben jogi úton próbálja kikényszeríteni azokat a támogatási szolgáltatásokat, amelyek véleménye szerint még szerződés alapján megilletik.

A The Register által ismertetett bírósági dokumentumok alapján az ügy sok tekintetben emlékeztet az AT&T és a Tesco korábbi pereire, ami arra utal, hogy a Broadcom VMware-stratégiája továbbra is komoly jogi és üzleti konfliktusokat generál a legnagyobb ügyfelek tekintetében.

A jogvita gyökerei 2023 augusztusáig nyúlnak vissza, amikor a T-Mobile még örökös licenceket vásárolt a VMware-től két év támogatási szolgáltatással. A felvásárlást követően azonban alapjaiban változott az üzleti modell: a Broadcom megszüntette az örökös licenceket és előfizetéses modellre állt át, ami több ügyfélnél jelentős, akár 175-200%-os áremelkedések jelentett. Emellett bizonyos támogatási konstrukciók is megszűntek, és a cég gyakorlatilag minden ügyfelet az előfizetéses VMware Cloud Foundation (VCF) konstrukció felé terel.

A T-Mobile szerint a korábbi szerződések értelmében a Broadcomnak továbbra is biztosítania kellene a vállalt támogatást, ezért bírósági úton próbálja elérni, hogy a tervezett migráció lezárultáig megkapja a szükséges műszaki segítséget. Korábban az AT&T is pert indított hasonló okokból, amikor a cég megtagadta a támogatási szerződés meghosszabbítását. Bár végül sikerült peren kívül megegyezni, de az AT&T ezt követően szintén a VMware-ről való fokozatos kivonulás mellett döntött.

A brit Tesco tavaly ősszel perelte be a Broadcomot, a VMware-t és a Computacenter viszonteladót a VMware licencekhez kapcsolódó szerződések állítólagos megszegése miatt. Az üzletlánc 2021 januárban vásárolt örökös licenceket a VMware vSphere Foundation és Cloud Foundation termékek használatára, illetve előfizetett a Virtzilla Tanzu termékeire is. A szerződés értelmében ezekhez a termékekhez 2026-ig lenne jogosult a kapcsolódó támogatási szolgáltatásokra és szoftverfrissítésekre, ráadásul a VMware abba is beleegyezett, hogy további négy évvel meghosszabbítható legyen a támogatásra való jogosultság. Az ügyet az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bírósága legkorábban 2027 novemberében fogja tárgyalni, de a Tesco vezetősége láthatóan nem bízik abban, hogy a bírósági eljárás időben megoldja a problémát, ezért megkezdi a hosszú és költséges migrációs folyamatot.

A Broadcom VMware-stratégiája világszerte számos nagyvállalatból váltott ki elégedetlenséget, független elemzések szerint a VMware-ügyfelek közel fele tervezi infrastruktúrájának részleges vagy teljes kiváltását a következő években. A VMware-ről való leválásból leginkább a Nutanix, a Microsoft Hyper-V, a Red Hat OpenShift Virtualization, a Proxmox, és más felhős megoldások (AWS, Azure, Google Cloud) profitálhatnak.