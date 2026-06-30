Már képet is generál a Proton saját AI-chatbotja

A korábban elsősorban biztonságos e-mail platformjáról ismert svájci ProtonMail 2022-ben alakította át portfólióját és Protonra változtatta a nevét, ezzel is jelezvén, hogy túllépett a titkosított e-maileken. Az eleinte csak biztonságos levelezéssel azonosított Proton idővel szolgáltatások széles skáláját kezdte el kínálni végpontok közötti titkosítással: a VPN-szolgáltatás mellett egy termelékenységi csomagot is kínál, amely tartalmaz jelszókezelőt, felhőalapú tárhelyet és e-mail klienst.

A Proton VPN, Mail és Pass szolgáltatások után a cég belépett az AI-alapú termékek meglehetősen kompetitív terepére, és tavaly bejelentette a Lumo névre keresztelt generatív AI-asszisztenst, mely az adatvédelmet szempontnak tartó felhasználók számára kínál alternatívát a ChatGPT-vel, Claude-dal, Geminivel és más népszerű chatbotokkal szemben.

A friss bejelentés szerint a Proton kiadta a Lumo 2.0-ás verzióját, ami az első jelentősebb funkciófrissítés az egy éve bevezetett AI-eszközhöz. A Lumo 2.0-s verziója már multimodális, így mostantól elemezni és szerkeszteni is tudja a feltöltött képeket, emellett képgenerálási képességgel bővült, amivel már egyre közelebb van ahhoz, hogy valós alternatívát kínáljon az olyan versenytársak elen, mint a ChatGPT és a Gemini. Fontos még, hogy a Lumo immár valós idejű internetes találatokat használhat fel a válaszok elkészítéséhez, miközben minden esetben feltünteti az információ forrását.

A Lumo fő erőssegeként említhető, hogy jobb adatvédelmet és titkosítást biztosít a versenytársaknál. A beszélgetéseket bizalmasan kezeli, tehát a cég nem használja fel a felhasználók chatbottal folytatott beszélgetéseket a szolgáltatás alatt dolgozó nagy nyelvi modell további képzésére, továbbá csak a használt eszközön fejthetők vissza és olvashatók a csevegések a nulla hozzáférésű titkosítási eljárásnak köszönhetően. A képeket tartalmazó beszélgetések esetében is adott a zero-access titkosítás, így minden csevegést csak a saját eszközön lehet elérni, ahhoz nem fér hozzá harmadik fél, sem maga a Proton.

A Proton Lumo alapvető AI-funkciói továbbra is ingyen használhatók, de a havi 10 dollárba kerülő előfizetési csomag, a Lumo Plus olyan további előnyöket kínál, mint a korlátlan beszélgetés, a beszélgetési előzmények felhasználása, illetve a fejlett képgenerálás a legerősebb modellekhez való hozzáférés mellett. Az AI-asszisztens elérhető webes böngészőből, illetve dedikált Android és iOS mobilalkalmazásként is. A beszélgetések tárolásának feltétele a Proton-fiókkal való bejelentkezés, mely lehetővé teszi a hozzáférés nélküli titkosítást.