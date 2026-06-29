Gigászi összegeket tol a memóriagyártásba Dél-Korea

Dél-Korea eddig is a globális technológiai ipar megkerülhetetlen tényezőjének számított, mivel a világ három legnagyobb memóriagyártójából kettő az országban működik - ezt a dominanciát igyekszik most tovább erősíteni az ország azzal, hogy gigantikus összeget - többéves távlatban 576 milliárd dollárt fektet be a chipgyártás (vagyis elsősorban a memóriagyártás) kapacitásának növelésébe.

A projekt részleteiről I Dzsemjong dél-koreai elnök számolt be hétfőn a két legnagyobb helyi technológiai multi, a Samsung és az SK Hynix felsővezetőivel karöltve.

A tervek alapján a büdzsé jelentős részét, mintegy 800 billió wont (kb 518 milliárd dollár) a két magáncég biztosítja majd, a forrás pedig jórészt egy vadonatúj, az ország délnyugati részén létesülő félvezetőgyártó-hub felépítését támogatja majd.

A létesítési költségekhez a két érintett város, illetve prefektúra, Kvangdzsu és Dél-Csolla is hozzájárul majd 5-20 billó wonnal, emellett a Szöul melletti Dél-Cshungcsongban is épül egy tokozóüzem, melynek létrejöttéhez 81 billió wont biztosít az állam.

Lee a bejelentés során kiemelte, hogy a memóriapiacon felépült brutális túlkereslet kiszolgálásához mielőbb le kell zárni a folyamatban lévő gyárépítési projekteket, illetve el kell indítani a déli régióban az építkezéseket - arról ugyanakkor nem közölt konkrét információkat, hogy ezek a projektek mikor zárulhatnak, illetve a termelés mikor indulhat meg az új üzemekben.

A projektnek az országban komoly politikai fennhangjai is voltak a hétvégén, miután ellenzéki körökben felmerült, hogy a lokációról szóló döntés mögött politikai motivációk húzódnak és csak azért jön létre a két érintett prefektúrában a beruházás, mivel azokban kiugróan magas a dél-koreai elnök támogatottsága.

Eközben a dél-koreai memóriagyártók termékeiért szó szerint minden pénzt megadnak a felvásárlói oldalról, az érintett cégek és iparági elemzők szerint ráadásul a jelenlegi túlkereslet évekig elhúzódhat.

Az iparági szereplők közül az SK Hynix június elején közölte, hogy a vállalat a következő öt évben kétszeresére növeli az egyik legfontosabb gyártási mérőszámnak tekintett ostyakapacitást, vagyis effektíve az egységnyi idő alatt készített memóriachipek mennyiségét.

A memóriagyártók értéke jól tükrözi a fenti piaci folyamatokat: az SK Hynix múlt héten rövid időre Dél-Korea legértékesebb cégévé vált, miután csak idén 300%-ot nőtt a tőzsdén, piaci tőkeértéke pedig ezzel rövid időre meghaladta a Samsungét is.