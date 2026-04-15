Lassult a Rust adaptációja, de ez nem feltétlen baj

A State of Rust tavaly év elején közzétett jelentése már mutatta annak jeleit, hogy a programozási nyelv elterjedtsége a biztonsági előnyei ellenére nem a várt tempóban növekszik a fejlesztők körében. A Rust jövőjével kapcsolatos aggodalmakra vonatkozó kérdésekre választ adók fele kiemelte azzal kapcsolatos félelmét, hogy a nyelv nem lesz elég elterjedt az iparágban. A meghatározóbb eltántorító tényezők közt főleg a komplexitást, a Rust fejlesztőinek és karbantartóinak alacsony támogatottságát, valamint a projektirányítási problémákat emelték ki.

A Rust ipari elfogadottsága kétségtelenül erősödött az elmúlt években, többek közt a Microsoft, a Google, az Amazon, a Meta, a Cloudflare, a Discord, a Dropbox, a Mozilla, a GitHub és sok más technológiai vállalat is elkezdte integrálni saját projektjeibe. Az egyik legfontosabb mérföldkőhöz is sikerült elérni azzal, hogy a Rust hivatalosan bekerült a Linux kernel fejlesztési ökoszisztémájába, ami paradigmaváltást mutat a rendszerszintű szodftverfejlesztés jövőjével kapcsolatban.

Paul Jansen, a TIOBE Index vezérigazgatója ennek ellenére azt emeli ki a TIOBE Index legújabb felméréséből, hogy a Rust növekedése lelassult, és beállt egy szintre, még azelőtt, hogy felzárkózhatna a top tízbe az olyan nagy nyelvek mellé, mint a C és a C++. A Rust idén korábban egyszer már a 13. helyen landolt, miután hat éve sikerült először beférnie a top 20-ba, a legfrissebb indexben azonban visszacsúszott a 16. helyre. Jansen szerint a fő ok az lehet, hogy a Rust tanulási görbéje ugyan megéri a fáradságot azoknak a szakértőknek, akik a teljesítmény szempontjából kritikus fontosságú területekre specializálódtak, de a mainstream adaptáció nagyobb kihívást jelent.

A TIOBE index egy olyan képletre épül, amely számos aggregátorból gyűjt adatot, többek közt a vezető keresőmotorokban, például a Google-ban, a Yahoo-ban és a Bingben, valamint a Wikipedia-hoz hasonló webhelyeken végzett kereséseket is figyelembe veszi. Noha többen is szkeptikusak azzal kapcsolatban, hogy így valóban mérhető-e egy programozási nyelv népszerűsége, rálátást nyújt arra, hogy a fejlesztői közösség figyelme hova irányul. A közösségi index emellett a mérnököktől, tanfolyamoktól, külső gyártóktól szerzett adatokat veszi figyelembe.

Az úgynevezett „akadálymentesített” nyelvek esetében egyszerűbb a helyzet, miközben a régebbi nyelvek előnyben vannak az újabbakkal szemben, és a növekedést nem minden nyelv esetében ugyanazon kritériumok mentén érdemes mérni. A legutóbbi Stack Overflow felmérésben a Rust például a legelismertebb programozási nyelvként végzett (72 százalék), miközben a Cargo csomagkezelő a legmagasabbra értékelt eszköz lett a cloud és infrastruktúra fejlesztésben.

A Python esetében komoly előnyt jelent, hogy a Pythonban írt kód könnyen olvasható, és alkalmazhatósága rendkívül sokrétű a könyvtárak, modulok és projektek hatalmas választékának köszönhetően. Ráadásul a Rust továbbra is a legfiatalabb nyelv a TIOBE-indexben, miközben a C-t az egyik legrégebbinek tartják, és a Rustra való áttérés nem egyszerű. Mindeközben továbbra is a magasabb szintű nyelvek, különösen a Python dominálnak az AI és adatfeldolgozás területén, és a Rust inkább niche szerepet tölt be.