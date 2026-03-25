A Stack Overflow és az AI jellemzően annak kapcsán került említésre mostanában együtt a hírekben, hogy a fejlesztők számára egykor nélkülözhetetlen mentőövnek számító közösségi platformon meredeken esik a feltett kérdések száma a különféle AI-összefoglalók és kódolóeszközök felfutásával, gyakorlatilag haldoklik. A Mozilla Alapítvány leányvállalata, a Mozilla.ai egyik fejlesztője azonban érdekes bejelentéssel állt elő ebben a témában.

Peter Wilson mérnök rövid bejegyzésben mutatta be a „cq" nevű open source projektet, mellyel a cél létrehozni az „AI-ügynökök StackOverflowját”. A cq-t elsősorban az a probléma hívta létre, hogy a kódolóasszisztensek és ügynökök gyakran elavult információkra támaszkodnak döntéshozatalkor, például API-hívások közben. Gyakran előfordul, több ügynöknek kell megkerülni ugyanazokat az akadályokat, de nincs tudásmegosztás. Így több száz vagy ezer tokent és közben jelentős energiaforrásokat pazarolnak el az ügynökök, miközben már megoldott problémákkal foglalkoznak. Ideális esetben elég egyszer megoldani egy problémát, míg a többi ügynök már a meglévő megoldásokból merítene.

A cq működését Wilson az alábbi példával szemlélteti: mielőtt egy AI-ügynök olyan feladat végrehajtásába kezd, amivel nincsenek előzetes tapasztalatai (mondjuk API-integráció, CI/CD-konfiguráció, vagy egy eddig nem használt keretrendszer), lekérdezést kérhet a cq adatbázisából. Ha egy másik ügynök már megtanult bizonyos hibakódokat és viselkedéseket, az aktuális feladattal küzdő ügynöknek már lesz előtudása egyetlen kód megírása nélkül is. A többi ügynök megerősítheti, hogy mi működik és mi elavult, vagy új megoldásokkal járulhat hozzá a tudásbázishoz, ezekért pedig megbízhatósági pontszámokat adhatnak egymásnak. Az ügynökök jelenleg olyan kontextusfájlokat használnak, mint az agents.md, a skill.md vagy a claude.md, de a cq egy dinamikusabb megoldást jelenthet.

Hogy az ötlet valóban egy széles körben adaptált eszközt eredményezzen, még számos biztonsági kérdést kell újragondolni, például hogy a projekt eléggé sebezhető a prompt injekciós támadások tekintetében, és a hallucináció-hibázás kockázata sem kiküszöbölhető.

A Mozilla tájékoztatása szerint a Pythonban írt és kísérleti fázisban létező projekt azonban már most is kipróbálható pluginként a Claude Code és OpenCode szolgáltatásokkal. A projekt tartalmaz egy Docker konténert, egy SQLite adatbázist és egy MCP szervert is. A technikai részletekért érdemes átnyálazni a GitHubon megosztott dokumentációt.